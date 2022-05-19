زيلينسكي: دونباس تعرضت لـ"دمار كامل".. والوضع هناك "جحيم"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن القوات الروسية ”دمرت بالكامل“ منطقة دونباس شرق البلاد.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو في وقت متأخر من مساء يوم الخميس: ”في دونباس، المحتلون يحاولون زيادة الضغط. الوضع هناك جحيم. هذه ليست مبالغة“.

وأضاف في الخطاب الذي نقلته وكالة ”رويترز“، أن موسكو ”تشن عمليات قصف دون تمييز“، مع تكثيفها الهجوم على المنطقة.

وقتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون، يوم الخميس، في قصف روسي كثيف لمدينة ”سيفيرودونيتسك“ في شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش الروسي، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي.

وقال الحاكم سيرغي غايداي عبر تلغرام، إن الروس ”بدأوا صباحا بقصف المركز الإقليمي في شكل عشوائي مستخدمين أسلحة ثقيلة. القصف مستمر“.

وأوضح أن القسم الأكبر من القذائف أصاب مباني سكنية وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب استحالة الوصول الى المناطق المستهدفة.

وكان رئيس بلدية ”سيفيرودونيتسك“ اولكسندر ستريوك، أعلن في السادس من أيار/ مايو الجاري، أن المدينة ”شبه مطوقة“ من الجنود الروس والانفصاليين الموالين لموسكو في دونباس.

وأضاف أن 15 ألفا من السكان الذين كان عددهم يناهز مئة ألف قبل الحرب، لا يزالون في المدينة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نقلت وكالة ”فرانس برس“ عن مسؤول وصفته بالرفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قوله إن الجيش الروسي يعزز سيطرته على منطقة دونباس، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول.

وأضاف المسؤول: ”لا يزال لدى الروس قسم مهم من القدرات التي حشدوها منذ الخريف“ عند الحدود، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يسعى إلى تعزيز سيطرته على دونباس وجنوب البلاد.

ووافق الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس، على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، في تأكيد جديد للدعم الراسخ لكييف الذي وعد به الرئيس جو بايدن.

وتتضمن رزمة المساعدات ستة مليارات دولار يفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزود بآليات مصفحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي.

كما تشمل الرزمة نحو تسعة مليارات دولار لضمان عدة أمور بينها ”استمرار عمل الهيئات الديموقراطية الأوكرانية“، إضافة الى مبلغ كبير مخصص للجانب الإنساني.