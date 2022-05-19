أردوغان: تجاوزنا الخلافات مع السعودية والإمارات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده تجاوزت الخلافات مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن لبلاده قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات، وأن الخلافات معهما تم تجاوزها، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وقال أردوغان خلال مشاركته في فعالية شبابية بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: ”وضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك“.

كما قلل أردوغان من شأن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات، مؤكدا أنها ”خلافات داخل الأسرة الواحدة“ وأنه تم تجاوزها، مشيرا إلى أنه زار مؤخرا الإمارات لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال أردوغان إن العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان:🇹🇷

🔴 خلافاتنا مع #السعودية🇸🇦 و #الإمارات🇦🇪 "خلافات داخل الأسرة الواحدة"

🔴 وضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات شتى

🔴 العلاقات مع السعودية تسير في اتجاه أكثر إيجابيةhttps://t.co/ZEWFqBBBRl pic.twitter.com/KxvYPjbptF — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 19, 2022

وأعرب عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين سيقدم مساهمات مهمة للغاية سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي.

وأكد على مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات.