هل سيرد "الناتو" على بوتين إذا استخدم السلاح النووي في أوكرانيا؟

اعتبرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية أن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ بقيادة الولايات المتحدة لن ينفذ تهديداته ويرد بشكل مباشر على استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأشارت المجلة، في تقرير نشرته يوم الأربعاء، إلى أن أي رد للحلف بحاجة لموافقة جميع الأعضاء، وأن أي قرار بالرد سيمنعه خوف دول الحلف من رد انتقامي نووي روسي.

ولفتت المجلة إلى أنه بينما أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن علنًا إلى أن بوتين يخدع عندما يهدد باستخدام الأسلحة النووية، غير أنه يبدو أنه يعتبر هذه التهديدات ذات مصداقية متزايدة بعد قراره رفع حالة التأهب النووي لأمريكا للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت المجلة أن الكيفية التي قد يستخدم بها بوتين الأسلحة النووية في أوكرانيا لا تزال موضع تكهنات كثيرة، لكنها أوضحت أن أحد الخيارات قد يكون في أن تقوم روسيا بتفجير أسلحة نووية ”محدودة القوة“ على بعد أميال عديدة فوق العاصمة الأوكرانية كييف، ما يؤدي إلى تعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية والاتصالات ووسائل النقل في كلا المنطقتين.

كوارث إنسانية

ونبهت المجلة في تقريرها إلى أنه على الرغم من عدم سقوط قتلى مدنيين بشكل مباشر، إلا أن مثل هذا الهجوم النووي يمكن أن يتسبب في حدوث كوارث إنسانية نظرا لأن الحكومة الأوكرانية تكافح لاستعادة الخدمات الأساسية للمدينة.

ورأت أنه يمكن لروسيا أيضًا أن تستخدم واحدًا أو أكثر من أسلحتها النووية التي تزن 2500 طن في ساحة المعركة ضد القوات الأوكرانية في منطقة ريفية غير مأهولة، خاصة في منطقة دونباس؛ بهدف إلحاق أكبر عدد من الضحايا بالقوات الأوكرانية وكسر ظهر المقاومة العسكرية الأوكرانية.

وقالت المجلة: ”إذا رفضت أوكرانيا الاستسلام بعد هذه الهجمات النووية، فقد يهدد بوتين بعد ذلك باستخدام ترسانته النووية لتدمير جزء أو كل مدينة أوكرانية كبرى، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة بمدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين خلال الحرب العالمية الثانية.“

رد الناتو

وتساءلت المجلة ”كيف يمكن للناتو الرد على هجوم نووي على أوكرانيا“.

وأشارت إلى أنه ”بالنظر إلى حقيقة أن أوكرانيا دولة غير عضو في الناتو، لا يمكن التذرع بتطبيق المادة الخامسة بالدفاع الجماعي.. وحتى لو كان الأمر كذلك، فسيتعين على جميع أعضاء الناتو الثلاثين التصويت للسماح بعمل عسكري مباشر للناتو ضد روسيا“.

وقالت المجلة: ”ومن غير المرجح أن يفتعل الناتو ذلك بسبب الخوف من أن روسيا قد ترد من خلال استخدام أسلحة نووية على دولهم، أو أن الرد العسكري المباشر ضد روسيا قد يتصاعد إلى تبادل نووي واسع النطاق بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا“.

واعتبرت المجلة أن استخدام روسيا لعدد صغير من الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا يمكن أن يثبت جيدًا أنه ”الورقة الرابحة“ لبوتين التي يمكن أن يستخدمها لتمكين روسيا من تحقيق نصر عسكري ساحق، وإجبار أوكرانيا على استسلام غير مشروط، واستبدال حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأخرى مقبولة لدى موسكو.

هيبة روسيا

وأشارت المجلة إلى أن مثل هذا الانتصار يمكن أن يعيد هيبة روسيا إلى مستويات قريبة من الحرب الباردة، وقد يمكّن روسيا من استخدام الابتزاز النووي للضغط على الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى لقبول مجال نفوذ روسي عليها.“

ونبهت المجلة إلى أنه كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا وكلما ساعد ”الناتو“ القوات المسلحة الأوكرانية على تحقيق انتصارات تكتيكية في ساحة المعركة، زادت فرص استخدام بوتين للأسلحة النووية.

وختمت المجلة تقريرها بالقول:“ يجب أن يدفع هذا الإدراك الواقعي إدارة بايدن إلى إعادة التفكير في الحكمة من استمرار استراتيجيتها الخطيرة والمحفوفة بالمخاطر للغاية المتمثلة في إرسال شحنات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا بهدف هزيمة روسيا.. يجب أن يدفع كبار مسؤولي الإدارة إلى التفكير في طرق لتحفيز كل من روسيا وأوكرانيا للسعي إلى اتفاق سلام تفاوضي مقبول للطرفين لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن“.