الكونغرس الأمريكي يوافق على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

وافق الكونغرس الأمريكي يوم الخميس على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار، في تأكيد جديد للدعم الراسخ لكييف الذي وعد به الرئيس جو بايدن.

وهذه الرزمة من المساعدات التي تشمل جانبا اقتصاديا وإنسانيا إضافة الى أسلحة وذخائر وافق عليها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ بعيد ظهر الخميس بعدما أقرها مجلس النواب الأسبوع الفائت، وتنتظر الآن مصادقة الرئيس الأمريكي عليها.

الى ذلك، شكر أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس بعد أن وافق على تقديم مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لبلاده، قائلا إن ذلك سيساعد في ضمان إلحاق الهزيمة بروسيا.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على الإنترنت بعد دقائق من التصويت ”نمضي نحو النصر بخطوات واثقة ومدروسة. نشكر حلفاءنا“.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ لصالح حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا بواقع 86 صوتا مقابل اعتراض 11.

ومنذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، أعلنت العديد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، تسليم أسلحة ثقيلة وخفيفة لدعم كييف من أجل مساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية.

وقدمت واشنطن أو وعدت بتقديم، من بين معدات أخرى، مئات من ”طائرات مسيرة انتحارية“ من طراز سويتشبلايد، وسبعة آلاف بندقية هجومية، و50 مليون رصاصة وذخيرة متنوعة، وصواريخ موجهة بالليزر، وطائرات مسيرة من طراز بوما، ورادارات مضادة للمدفعية وللطائرات المسيرة.

وذكرت مسودة لبيان سيصدر عن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى واطلعت عليه وكالة ”رويترز“، اليوم الخميس، أن المجموعة تعهدت بتقديم تحويلات وقروض قيمتها الإجمالية 18.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على الوفاء باحتياجاتها المالية العاجلة.

وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في المسودة: ”جمعنا 18.4 مليار دولار، من بينها 9.2 مليار دولار من الالتزامات التي تم التعهد بها مؤخرا قبل اجتماع بتسبرج، لمساعدة أوكرانيا على تخطي الفجوات المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني“.

ويجتمع المسؤولون قرب بون في ألمانيا يومي الخميس والجمعة، حيث ينصب تركيزهم على كيفية مساعدة أوكرانيا في دفع فواتيرها وإعادة الإعمار بعد الحرب ضمن قضايا أخرى، منها: التضخم العالمي، والتغير المناخي، وسلاسل التوريد، وأزمة الغذاء الوشيكة.

ويأتي اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة السبع، وهي: الولايات المتحدة، واليابان، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، في حين تجاهد أوكرانيا لصد الغزو الروسي الذي بدأ يوم الـ24 من شهر شباط/ فبراير الماضي.

وغيرت الحرب الأوكرانية قواعد اللعبة بالنسبة للقوى الغربية؛ لأنها تجبرهم على إعادة النظر في العلاقات القائمة منذ عقود مع روسيا، ليس فقط في المجال الأمني، ولكن أيضا في مجالات الطاقة والغذاء وتحالفات التوريدات العالمية من الرقائق الإلكترونية إلى المعادن الأرضية النادرة.