دول مجموعة السبع تتعهد بتقديم 18.4 مليار دولار لأوكرانيا

ذكرت مسودة لبيان سيصدر عن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى واطلعت عليه وكالة ”رويترز“، اليوم الخميس، أن المجموعة تعهدت بتقديم تحويلات وقروض قيمتها الإجمالية 18.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على الوفاء باحتياجاتها المالية العاجلة.

وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في المسودة: ”جمعنا 18.4 مليار دولار، من بينها 9.2 مليار دولار من الالتزامات التي تم التعهد بها مؤخرا قبل اجتماع بتسبرج، لمساعدة أوكرانيا على تخطي الفجوات المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني“.

ويجتمع المسؤولون قرب بون في ألمانيا يومي الخميس والجمعة، حيث ينصب تركيزهم على كيفية مساعدة أوكرانيا في دفع فواتيرها وإعادة الإعمار بعد الحرب ضمن قضايا أخرى، منها: التضخم العالمي، والتغير المناخي، وسلاسل التوريد، وأزمة الغذاء الوشيكة.

ويأتي اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة السبع، وهي: الولايات المتحدة، واليابان، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، في حين تجاهد أوكرانيا لصد الغزو الروسي الذي بدأ يوم الـ24 من شهر شباط/ فبراير الماضي.

وغيرت الحرب الأوكرانية قواعد اللعبة بالنسبة للقوى الغربية؛ لأنها تجبرهم على إعادة النظر في العلاقات القائمة منذ عقود مع روسيا، ليس فقط في المجال الأمني، ولكن أيضا في مجالات الطاقة والغذاء وتحالفات التوريدات العالمية من الرقائق الإلكترونية إلى المعادن الأرضية النادرة.

وقال مسؤول من مجموعة السبع طلب عدم الكشف عن هويته: ”أوكرانيا تلقي بظلالها على هذه الاجتماعات، لكن هناك قضايا أخرى يتعين بحثها“، مضيفًا أن ”الدين والنظام الضريبي العالمي والصحة العامة من الموضوعات المطروحة للبحث كذلك“.

وتقدر أوكرانيا احتياجاتها المالية بنحو 5 مليارات دولار شهريا لدفع رواتب موظفي الدولة وحتى تواصل الحكومة العمل على الرغم من الدمار اليومي الذي تحدثه روسيا.

ومن شأن حزمة تمويل قصير الأجل يُنتظر أن توافق عليها مجموعة السبع، أن تغطي احتياجات أوكرانيا لثلاثة أشهر.

وفي وقت سابق من شهر أيار/مايو الجاري، دعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها إلى زيادة الدعم المالي لأوكرانيا.