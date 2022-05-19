عقوبات أمريكية جديدة تستهدف رجل أعمال لبنانيا وشركاته لصلاته بحزب الله

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله واستهدفت العقوبات رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي للجماعة وشركاته.

وأضافت الوزارة أن عبدالله وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.

وذكرت الوزارة أن عبدالله مسؤول في جماعة حزب الله وعضو نشط في شبكتها المالية العالمية.

وأضافت أنه دعم حزب الله لعقود عن طريق تنفيذ أنشطة تجارية في دول عدة وتحويل الأرباح للجماعة المدعومة من إيران.

وقالت الولايات المتحدة إن عبدالله استخدم كبار موظفيه وأقاربه لتأسيس شركات وأعمال في أنحاء الشرق الأوسط لحساب حزب الله.