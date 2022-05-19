بذريعة تعاونها مع المعارضة.. اعتقال إعلامية حاولت الخروج من إيران

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية الناشطة والإعلامية نرجس منصوري أثناء محاولتها الخروج من البلاد، بذريعة تعاونها مع وسائل إعلام إيرانية معارضة تبث من الخارج.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية التي تديرها الحكومة ”إيرنا“، اليوم الخميس: ”نرجس منصوري أحد العناصر المنتسبة لجماعات مناهضة للثورة جرى اعتقالها أثناء محاولتها الهروب من إيران“.

وأضافت الوكالة: ”منصوري تعاونت مع وسائل إعلام معادية مثل قناة إيران إنترنيشنال (التي تبث من العاصمة لندن)، وكانت تريد مغادرة إيران بشكل غير قانوني“.

واعتبرت الوكالة، أن منصوري أساءت التصرف بعدما منحتها السلطات إجازة خارج السجن استمرت عامين ونصف، وواصلت أنشطتها الإجرامية المناهضة للأمن.

واتهم التقرير ”منصوري بالعمل على استفزاز الرأي العام من خلال إعداد تصريحات كاذبة وإجراء مقابلات مشوهة واستفزازية؛ بهدف خلق حالة من الفوضى وانعدام الأمن في البلاد“.

ونرجس منصوري ناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان في إيران، وكانت من ضمن الناشطات الموقعات على عريضة، العام 2019، تطالب المرشد علي خامنئي بتقديم استقالته من البلاد.

وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران بعد اعتقالها بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانتها بتهمة إهانة ”القيادة“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وجاءت عملية الاعتقال هذه للناشطة نرجس منصوري فيما تشهد بعض المدن الإيرانية احتجاجات شعبية مناهضة للنظام والحكومة على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية.

ورفع المحتجون على مدى الأيام الماضية شعارات ضد خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي منها: ”الموت لخامنئي، والموت لرئيسي“، و ”لا نريد حكم رجال الدين“، و ”لا نريد نظام الجمهورية الإسلامية“.

وقالت مواقع إيرانية ومنظمات حقوقية، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام، فيما اعترف عضو بالبرلمان الإيراني بمقتل متظاهر من سكان مدينة انديمشك التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

ويبلغ خامنئي من العمر 82 عاما، ويتولى أعلى منصب في إيران منذ العام 1989، بعد وفاة مؤسس النظام روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي العام 2014 أجرى جراحة في البروستات في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

وفقا للمادة ”111“ من الدستور الإيراني، يتم اختيار خليفة المرشد الأعلى من قبل مجلس الخبراء، الذي يتألف حاليا من 88 من رجال الدين الذين يبلغون رتبة الاجتهاد وفق المذهب الشيعي المعتمد في إيران.