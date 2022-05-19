سياسيون أفغان في المنفى يشكلون "مجلسًا أعلى للمقاومة"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن أمراء حرب وسياسيون أفغان سابقون في المنفى، اليوم الخميس، تشكيل مجلس أعلى للمقاومة الوطنية يدعو حركة طالبان إلى تشكيل حكومة أكثر شمولًا، ويحذر من أنه إذا لم يحدث ذلك، فإن الحرب الأهلية ستكون حتمية.

واجتمعت حوالي 40 شخصية سياسية أفغانية، يوم الثلاثاء الماضي في أنقرة، بدعوة من نائب الرئيس السابق عبدالرشيد دوستم، الذي لجأ إلى تركيا بعد تولي طالبان السلطة في كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي.

واتفق المشاركون على تشكيل ”مجلس أعلى للمقاومة الوطنية“ مكلف بتمهيد الطريق لـ“تحرير“ أفغانستان، وفق بيان تلقته وكالة ”فرانس برس“، اليوم الخميس.

وقال البيان: ”نطالب طالبان بالتوقف عن التسبب في تدمير البلاد، وتهيئة الظروف للمفاوضات من أجل إيجاد حل للمشكلات الحالية في أفغانستان“.

وأضاف أن طالبان ”يجب أن تتعلم من التجارب السابقة أنه لا يمكن لأي جماعة أن تفرض حكومة مستقرة بالقوة والضغط“.

وتابع: ”نعتبر المقاومة المسلحة شرعية وندعمها“.

ومن المؤسسين الآخرين لهذا المجلس الأعلى، أمير الحرب السابق عبد رب الرسول سياف، والحاكم السابق لولاية بلخ عطا محمد نور، وزعيم أقلية الهزارة الشيعية محمد محقق، إضافة إلى أحمد والي مسعود، ممثل الجبهة الوطنية للمقاومة، وهي الجماعة المعارضة الرئيسية التي تقود الكفاح المسلح في أفغانستان.

وأكد إحسان الله نيرو، الناطق باسم حزب دوستم، أن أولوية المجلس ”هي محاولة حل مشكلات أفغانستان من خلال الحوار“.

وأضاف: ”يجب على طالبان أن تقبل بأنها لا تستطيع أن تحكم بمفردها“، محذرًا من أنه إذا لم تفهم ذلك فإن ”أفغانستان ستشهد حربًا أهلية جديدة“.

وأعلنت حركة طالبان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها ستشكل قريبًا لجنة للاتصال بالشخصيات السياسية في المنفى رسميًا.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت حكومة حركة طالبان حل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد خصوصًا أعمال العنف المرتكبة ضد السكان، معتبرة أنها ”لم تعد ضرورية“.

وأضيفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إلى قائمة الهيئات التي حلتها الحركة منذ عودتها إلى السلطة، بينها مفوضية الانتخابات، ووزارة شؤون المرأة.

وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، إنعام الله سامنغاني: ”لدينا منظمات أخرى يمكنها القيام بأنشطة في مجال حقوق الإنسان، وهيئات مرتبطة بالنظام القضائي“.