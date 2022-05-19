الشرطة البريطانية تكمل تحقيقها بشأن حفلات داوننج ستريت وتفرض 126 غرامة

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إنها أنهت تحقيقها المتعلق بإقامة حفلات في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننج ستريت خلال فترة الإغلاق التي فرضت لمكافحة كوفيد-19، مضيفة أنها ”أصدرت نحو 126 غرامة“.

وفُرضت غرامة على جونسون ووزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي بسبب تجمع في مكتب رئيس الوزراء للاحتفال بعيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو/ حزيران 2020 عندما كان الاختلاط الاجتماعي محظورا.

وأثار ذلك دعوات واسعة النطاق من سياسيين معارضين وبعض أعضاء حزبه لتقديم استقالته.

وصرحت نائبة مفوض شرطة لندن، هيلين بول ”كان تحقيقنا شاملا ونزيها وتم استكماله بأسرع ما يمكن، نظرا لكمية المعلومات التي كان يجب مراجعتها وأهمية التأكد من أن لدينا دليلا قويا لإصدار كل إشعار بغرامة ثابتة“.

وأضافت ”هذا التحقيق اكتمل الآن“.

ولم ترد ”داوننج ستريت“ على الفور على طلب للتعليق.

وقالت الشرطة، إن الغرامات متعلقة بثمانية تواريخ أقيمت فيها أحداث في داوننج ستريت ومكاتب حكومية أخرى في الفترة بين مايو/ أيار 2020 وأبريل/ نيسان 2021 عندما كانت إجراءات الإغلاق سارية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن بين الذين تم تغريمهم 53 رجلا و 73 امرأة، وفُرضت أكثر من غرامة على بعض الأشخاص.