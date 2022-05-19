أردوغان: تركيا لا يمكنها أن تقطع العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا لا تستطيع قطع العلاقات مع روسيا.

وقال في لقاء مع مجموعة من الشباب التركي ”لدينا علاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا، ولدينا مشروع محطة أكويو للطاقة النووية مع روسيا، في العام المقبل سنكمل هذا المشروع ونفتتحه، هذا مصدر للطاقة مهم للغاية بالنسبة لنا“.

Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO’nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim… pic.twitter.com/pRAg8sTHyW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2022

وأضاف ”نتلقى 50٪ من احتياجاتنا للغاز من روسيا، هذه مسألة إستراتيجية بالنسبة لنا“.

وتابع ”علاقاتنا إستراتيجية مع روسيا لا يمكننا التخلي عنها أو أن نفككها“.

وأعلن أردوغان رفضه انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو؛ ما يرضي موسكو ضمنيا.

وقال الرئيس التركي يوم الاثنين إنه ينبغي ألا يتجشم الوفدان السويدي والفنلندي عناء القدوم إلى أنقرة لإقناعها بالموافقة على ملف الانضمام لحلف شمال الأطلسي.