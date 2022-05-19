بعد أن "وجد السلام في أبوظبي".. ملك إسبانيا السابق يزور بلاده

يصل ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس إلى بلده في وقت لاحق اليوم الخميس، في أول زيارة منذ أن غادر إلى أبوظبي العام 2020، وسط فضائح مالية هزت البيت الملكي.

وقال البيت الملكي الإسباني في بيان مساء أمس الأربعاء، إن الملك السابق سيتوجه إلى سانخينخو في منطقة جاليثيا الشمالية؛ لحضور سباق للقوارب الشراعية، ويختتم زيارته يوم الإثنين، بزيارة نجله الملك فيليبي في مدريد.

أضاف البيان، أن خوان كارلوس (84 عاما) لن يقيم في قصر ثارثويلا في مدريد، وهو مقر الإقامة الرسمي للملك.

وحظي خوان كارلوس يوما باحترام كبير لدوره في انتقال البلاد إلى الديمقراطية، لكن شعبيته تراجعت تراجعا كبيرا بعد زوبعة من الفضائح التي شملت علاقة غرامية مع الدنماركية كورينا تسو ساين فيتجنشتاين ساين، وإطلاق النار على فيل في بوتسوانا. وتنازل عن العرش العام 2014.

وغادر الملك السابق إسبانيا متجها إلى أبوظبي في آب / أغسطس 2020، بعد فتح عدة تحقيقات في إسبانيا وسويسرا بشأن مزاعم احتيال.

ويحتفظ الآن بمقر إقامته الدائم في الدولة الخليجية، لكنه قال في آذار / مارس إنه سيزور إسبانيا بشكل متكرر بعد أن أسقط المدعون التحقيقات.

وقد يواجه خوان كارلوس محاكمة في بريطانيا في قضية تحرش رفعتها ضده ساين فيتجنشتاين.

وكانت تقارير أشارت إلى أنه في بداية آذار / مارس الماضي، تم إسقاط كل التحقيقات الجنائية ضده، وأعلن خوان كارلوس أنه سيظل في المنفى في الوقت الراهن، لكنه سيزور إسبانيا قريبا.

ونشر القصر الملكي في الثامن من آذار / مارس الماضي، رسالة وجهها الملك السابق إلى ابنه الملك الحالي فيليب السادس، جاء فيها ”أفضّل في الوقت الحالي، لأسباب تتعلق بدائرتي الخاصة ولا تهم سواي، الاستمرار في الإقامة بشكل دائم وثابت في أبوظبي“.

أضاف الملك السابق في رسالته، ”يبدو لي أنه عندما يحين الوقت المناسب سأنظر في إمكان عودتي إلى إسبانيا، لكن ليس على الفور“.

وتابع: ”لقد وجدت السلام في أبوظبي، بخاصة في هذه الفترة من حياتي، على الرغم من أنني بطبيعة الحال سأعود إلى إسبانيا بشكل متكرر“.

وذكر العاهل السابق في رسالته بأنه ذهب إلى المنفى في عاصمة الإمارات العربية المتحدة إثر اشتباه النيابة العامة بارتكابه جرائم مالية.

وجاءت رسالة الملك السابق بعد خمسة أيام من طي النيابة العامة ملف التحقيقات في هذه القضايا.

وقالت النيابة يومها، إن هذه التحقيقات ”لا تتيح اتخاذ إجراء جنائي بحق صاحب الجلالة خوان كارلوس دي بوربون، خاصة بسبب عدم كفاية الأدلة التي تدينه، وتقادم الأفعال الجرمية وبسبب الحصانة“ التي كان يتمتع بها بصفته رئيسا للدولة حتى العام 2014 حين تنازل عن العرش.