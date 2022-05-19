رئيس دونيتسك الانفصالية: استسلام أكثر من نصف القوات الأوكرانية في آزوفستال

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، دينيس بوشيلين، أن أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول استسلموا، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وقال بوشيلين اليوم الخميس ”لم يغادر الجميع بعد، العملية جارية، غادر أكثر من نصفهم بالفعل، لقد ألقوا أسلحتهم وغادروا بعلم أبيض“.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس، إن 694 مقاتلا إضافيا استسلموا خلال الليل، ليصل بذلك مجمل من ألقوا أسلحتهم إلى 959، لكن كييف التزمت الصمت إزاء مصيرهم.

ونقلت وكالة أنباء محلية عن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا، دينيس بوشيلين، قوله إن القادة الرئيسيين ما زالوا داخل المصنع.

وأكد مسؤولون أوكرانيون استسلام أكثر من 250 مقاتلا يوم الثلاثاء، لكنهم لم يذكروا عدد الموجودين بالداخل أو ماذا سيحل بهم.

وقالت روسيا إن أكثر من 50 مقاتلا مصابا نقلوا للعلاج في المستشفى، فيما نُقل آخرون إلى سجن أُعيد افتتاحه حديثا، وكلاهما في بلدتين يسيطر عليهما الانفصاليون الموالون لموسكو.

وقال الكرملين إن بوتين قد ضمن شخصيا المعاملة الإنسانية لمن يستسلم، ودعا ساسة روس آخرون رفيعو المستوى علنا إلى عدم مبادلتهم مطلقا، بل ذهبوا إلى حد المطالبة بإعدامهم.

ومن شأن استسلام جميع المقاتلين في ماريوبول أن يكتب النهاية لحصار دام قرابة ثلاثة أشهر لمدينة كانت ذات يوم نابضة بالحياة ويقطنها أكثر من 400 ألف.