رئيس الوزراء الياباني: سنضاعف الدعم المالي لأوكرانيا إلى 600 مليون دولار

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس، إن بلاده ستضاعف مساعداتها المالية لأوكرانيا إلى 600 مليون دولار في خطوة منسقة مع البنك الدولي لدعم الضروريات المالية على المدى القريب للبلاد التي تعرضت لغزو روسي.

وقال كيشيدا ”بلدنا يقف إلى جانب أوكرانيا“، مضيفا أن اليابان ستؤكد موقفها الأساس بتقديم دعم قوي لأوكرانيا مع الدول الأخرى في القمة الأمريكية اليابانية في الأسبوع المقبل والاجتماع الرباعي الأوسع مع أستراليا والهند.

وكانت اليابان، العضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أعلنت في وقت سابق عن قروض بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا.

وانضمت اليابان أيضا إلى حلفاء وأعضاء آخرين في مجموعة السبع في فرض عقوبات على روسيا بسبب ما تصفه موسكو بأنه“ عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا، بتجميد أصول وكذلك حظر بعض الصادرات والواردات، بما في ذلك موارد الطاقة.

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت ،الثلاثاء، حصولها على قرض بقيمة 13 مليار ين ياباني (100 مليون دولار) من طوكيو، في خضم حربها الدائرة مع روسيا، على أن يتم سداده في غضون 30 عاما.

وحصلت كييف على القرض بموجب اتفاقية وقعها وزير ماليتها سيرجي مارشينكو مع أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، حسب ما نقلت وكالة “كيودو” اليابانية الخاصة.

ويعد القرض الجزء الأول من مساعدة مالية موجهة لكييف، تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، اتفقت عليها مع طوكيو في أعقاب اندلاع العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال وزير المالية الأوكراني، في بيان، إن الأموال “ستوجه إلى ميزانية الدولة لتمويل النفقات ذات الأولوية”.

وجاء في البيان “تشير الاتفاقية الموقعة إلى دعم الميزانية من أجل استقرار الوضع في أوكرانيا، ولا سيما توفير النفقات الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية، والرعاية الصحية، ودعم الأشخاص المشردين داخليا، والنفقات الأخرى ذات الأولوية”.

وسيتم سداد القرض في غضون 30 عامًا، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات، بمعدل فائدة 1 في المئة سنويا.