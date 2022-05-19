"أقصد أوكرانيا".. جورج بوش يصف غزو العراق بأنه "غير مبرر"

وصف الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش غزو العراق بالخطأ بأنه ”وحشي وغير مبرر“، قبل أن يصحح كلامه ويقول إنه كان يقصد الإشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش غزو العراق بـ"الخطأ الوحشي"قبل أن يقول إنه يقصد أوكرانيا بينما كان ينتقد الرئيس الروسي بوتين، خلال حفل ألقى فيه كلمة مكتوبة "#زلة_بوش" أثارت تفاعلا حيث غزت واشنطن في عهده العراق بزعم وجود أسلحة دمار شامل، ما أسفر عن مئات الآلاف من القتلى pic.twitter.com/he1ut1FrfM — إرم نيوز (@EremNews) May 19, 2022

وأدلى بوش بهذه التصريحات في كلمة خلال حفل في دالاس يوم الأربعاء، بينما كان ينتقد النظام السياسي الروسي.

وقال بوش ”النتيجة هي غياب الضوابط والتوازنات في روسيا، وقرار رجل واحد شن غزو وحشي غير مبرر بالمرة للعراق“ قبل أن يصحح كلامه ويهز رأسه قائلا ”أقصد لأوكرانيا“.

وألقى مازحا باللوم في الخطأ على عمره حيث انفجر الجمهور بالضحك.

وفي عام 2003، عندما كان بوش رئيسا، قادت الولايات المتحدة غزوا للعراق بسبب أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها.

وأدى الصراع إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الكثيرين.

وسرعان ما انتشرت تصريحات بوش على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جمعت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على تويتر وحده بعد أن قام مراسل دالاس نيوز بنشر المقطع.

وشبه الرئيس الأمريكي السابق أيضا الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل، بينما ندد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشنه غزو أوكرانيا في فبراير شباط.

ومن جانب آخر كانت قد أعلنت روسيا، يوم أمس الأربعاء، أنها تستخدم جيلًا جديدًا من أسلحة الليزر القوية في أوكرانيا يستخدم لإحراق الطائرات المسيرة، وأنها تنشر كذلك بعضًا من أسلحتها ”السرية“ بمواجهة تدفق الأسلحة الغربية إلى جارتها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشف في عام 2018، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات، وسلاح أسرع من الصوت، وسلاح ليزر جديد.

وبحسب رويترز، لا يُعرف الكثير عن تفاصيل أسلحة الليزر الجديدة. لكن بوتين تحدث عن سلاح يسمى Peresvet، سمي على اسم راهب محارب أرثوذكسي من العصور الوسطى، ألكسندر بيريسفيت، كان قد لقي حتفه في إحدى المعارك.

وقال يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن التطوير العسكري، خلال مؤتمر في موسكو، إن بيريسفيت يجري نشره بالفعل على نطاق واسع، وهو قادر أن ”يعمي“ الأقمار الصناعية حتى 1500 كيلومتر فوق الأرض.

ومع ذلك، قال بوريسوف إن هناك بالفعل أنظمة روسية أقوى من Peresvet يمكنها حرق الطائرات من دون طيار، وغيرها من المعدات.

واستشهد بوريسوف بتجربة، وقعت الثلاثاء، زعم أنه تم خلالها إحراق طائرة مسيرة على بعد 5 كيلومترات، في غضون خمس ثوان.

وتابع المسؤول العسكري، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي: ”الجيل الجديد من أسلحة الليزر سيؤدي إلى تدمير مادي للهدف، تدمير حراري، سيحترق“، على حد تعبيره.