تضاعف حالات الفرار من البحرية الأمريكية في عامين

ذكرت شبكة ”أن بي سي“ الأمريكية، الخميس، أن حالات الفرار من القوات البحرية زادت أكثر من ضعفين بين عامي 2019 و2021، في حين انخفض عدد حالات الفرار من القوات البرية والقطاعات العسكرية الأخرى أو ظل ثابتًا.

ورأت الشبكة، في تقرير، أن تزايد حالات الفرار من البحرية يشير إلى ما وصفته بـ ”أزمة صحة نفسية محتملة“، على مستوى تلك القوات، وسط موجة من حالات الانتحار الأخيرة.

ووفقاً للشبكة، أظهرت بيانات قيادة القوات البحرية أنه من بين أسطول يضم أكثر من 342 ألف بحار نشط كان هناك 157 حالة فرار جديدة من البحرية في عام 2021، مقارنة بـ63 في عام 2019 و98 في عام 2020.

ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للهاربين الذين ما زالوا طلقاء ارتفع في عام 2021 إلى 166 من 119 في عام 2019، وكان معظمهم في الخامسة والعشرين من العمر أو أقل.

ونقلت الشبكة عن بنيامين جولد، محامي الدفاع عن أفراد الخدمة الأمريكية، ”هذه أرقام مذهلة بالفعل“.

وفي أعقاب العديد من حالات الانتحار بين البحارة على متن حاملة الطائرات ”جورج واشنطن“، تسلط أرقام الفرار الجديدة الضوء على عدم وجود خيارات للبحارة، عندما يكونون يائسين لمغادرة الجيش، لكنهم ملزمون بعقود لعدة سنوات وفقا للشبكة.

ولفتت إلى أن خبراء القانون العسكري يؤكدون أن العقود غير القابلة للانتهاك تقريبًا قد تتطلب ما يصل إلى ست سنوات من الخدمة الفعلية.

وقالت الشبكة: ”هذه العقود تترك البحارة أمام خيارات متطرفة، وهي الموت بالانتحار أو الفرار ومواجهة عواقب وخيمة، بما فيها قضاء سنوات في السجن والتحول لمنبوذين“.

وقالت لينور يارجر، مستشارة الموارد في ”GI Rights Hotline“، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في التسريح من الخدمة العسكرية: ”إنهم يشعرون بأنهم محاصرون“.

واعلنت البحرية أن اثنين في حاملة الطائرات ”جورج واشنطن“ من بين 152 فردا من البحرية كانوا ما زالوا طلقاء حتى 9 الشهر الجاري، فيما قال مسؤولون عسكريون إنه في العام الماضي لقي ما لا يقل عن خمسة من بحارة ”جورج واشنطن“ حتفهم بالانتحار، بمن فيهم ثلاثة في غضون أسبوع الشهر الماضي.

ونقلت الشبكة عن بحارة على متن الحاملة قولهم إن العوامل التي ساهمت في محاولات انتحار أخرى تشمل عدم الحصول على المساعدة المطلوبة بالموارد اللازمة، فضلاً عن الظروف المعيشية غير الصالحة للسكن على متن السفينة، بما في ذلك الترميم المستمر والضوضاء التي جعلت النوم مستحيلا ونقص الماء الساخن والكهرباء.

وفي أيار (مايو) 2021، حاولت الجندية هانا كريسوستومو على متن ”جورج واشنطن“ الانتحار في أعقاب الذكرى السنوية الأولى لها مع البحرية.

وقالت الشبكة إن كريسوستومو وصلت لنقطة الانهيار بعد أن تعرضت للتوبيخ المستمر لأشياء كانت خارجة عن إرادتها، مشيرة إلى أنه بسبب اتفاقية ملزمة لمدة خمس سنوات وقعتها عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا في المدرسة الثانوية، لم تكن الاستقالة مع إشعار مدته أسبوعان خيارًا.

وقالت كريسوستومو، التي ظلت على أجهزة الإنعاش لمدة ثمانية أيام بعد محاولتها الانتحار: ”لا يوجد خيار سهل“، مضيفة أنها غادرت البحرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهي تعاني من حالة طبية.