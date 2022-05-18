واشنطن: كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أثناء جولة بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأربعاء، إن معلومات استخباراتية أمريكية أظهرت أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أو كليهما قبل أو خلال أو بعد جولة آسيوية يقوم بها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع، وتشمل كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف سوليفان في إفادة بالبيت الأبيض: ”نستعد لكل الأحداث الطارئة المحتملة، بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذا الاستفزاز لدى وجودنا في كوريا أو اليابان“، مؤكدا أن ”الجيش الأميركي على استعداد للقيام بتعديلات على الأمدين القصير والبعيد إذا لزم الأمر“.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق الأربعاء، أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة كارين جان بيير في إفادة للصحفيين: إن ”مثل تلك الزيارة لم تعد ضمن الخطة“.

وكان بايدن يبحث، حتى وقت قريب الأسبوع الماضي، زيارة المنطقة الكورية منزوعة السلاح. ويقوم الرئيس الأمريكي بالجولة الآسيوية بين 20 و 24 مايو/أيار الجاري.

وتعتقد الولايات المتحدة بوجود إمكانية حقيقية لإجراء كوريا الشمالية اختبارا نوويا أو استعراض قوّتها بطريقة أخرى تزامنا مع أول زيارة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا منذ تولى منصبه، وفق ما أفاد مسؤول كبير.

وكانت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر قالت إن بلادها على ”علم ‏بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية، وإن ذلك الفعل يعد انتهاكا للقانون الدولي“، مضيفة: ”نحث كوريا الشمالية على الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار“.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أخيرا مؤشرات على نشاط جديد داخل نفق في موقع بونغيي ري، علما أن بيونغ يانغ كانت أعلنت تدمير هذا الموقع في 2018 قبل قمة تاريخية بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكثفت كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري اختباراتها لأسلحة تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي، ودفعت واشنطن إلى التنديد مراراً بما وصفته بأنه ”استفزازات“.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في كلمة ألقاها خلال حضوره عرضا عسكريا في بيونغ يانغ مؤخرا، بالعمل على ”تعزيز وتطوير“ الأسلحة النووية في بلاده، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال كيم، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: ”سنواصل بأسرع وتيرة اتخاذ خطوات لتعزيز وتطوير القدرات النووية لبلادنا“.

وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية، وخلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.