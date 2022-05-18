أمريكا تتهم مواطنًا و 4 مسؤولين صينيين بالتجسس

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مواطنًا أمريكيًا و 4 ضباط مخابرات صينيين اتهموا بالتجسس على معارضين، وقيادات حقوقية، ونشطاء مدافعين عن الديمقراطية يقيمون في الولايات المتحدة.

وتقول عريضة الاتهام، إن وانغ شوجون من كوينز في نيويورك استغل وضعه داخل مجتمعات المغتربين الصينيين والمعارضين والمنشقين لجمع معلومات عن أنشطتهم لحساب وزارة أمن الدولة الصينية.

وذكرت وزارة العدل، أن وانغ (73 عامًا) اعتقل، في 16 مارس /آذار، وسيمثل أمام المحكمة في موعد لاحق.

وأضافت أن مسؤولي وزارة أمن الدولة الصينية المتهمين الأربعة لا يزالون هاربين، وتم الإعلان عن عريضة الاتهام، أمس الثلاثاء، في محكمة اتحادية في بروكلين.

ولم يتسنَ التواصل بعد مع ممثلين عن وانغ للحصول على تعليق، ولم ترد سفارة الصين في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

وأضافت عريضة الاتهام، أن وانغ قدم معلومات لوزارة أمن الدولة الصينية، منذ العام 2011، على الأقل، مشيرة إلى أن المسؤولين فيها وجهوه ليستهدف نشطاء موالين للديمقراطية من هونغ كونغ ومدافعين عن استقلال تايوان، وقضايا الويغور، ونشطاء التبت.