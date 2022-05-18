مسؤولة أمريكية تضحي بمنصب أمني رفيع من أجل الأمومة

قالت نينا يانكوفيتش، المديرة التنفيذية لمجلس مكافحة المعلومات المضللة التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها استقالت من منصبها.

وأضافت نينا، التي عُينت في المنصب الشهر الماضي، إنها تنتظر ولادة طفل وإن ”قضاء وقت مع عائلتي يأتي على رأس أولوياتي“، وفق ما نقلت عنها ”رويترز“.

وتابعت: ”في الخريف، أخطط لمواصلة العمل الذي قمت به طوال مسيرتي المهنية لبناء الوعي بخصوص المعلومات المضللة في المجال العام، والعمل على القضايا المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا، ومواصلة عملي المتعلق بحرية النساء في التعبير على الإنترنت“.

وأثار تأسيس مجلس مكافحة المعلومات المضللة التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتعيين يانكوفيتش لرئاسته رد فعل شرسا من منتقدين يمينيين وشكوكا من بعض الخبراء في المجال.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على الفور على رسالة تطلب التعليق.