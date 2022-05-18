إيران تؤكد استمرارها في التخصيب النووي بنسبة 60 %

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، استمرار بلاده بتخصيب الوقود النووي بنسبة 60%، مشيراً إلى أن عمليات الإنتاج والتخصيب تتم بالاعتماد على طاقات محلية.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن إسلامي قوله خلال ندوة أقيمت في مدينة مشهد شمال شرق إيران: ”إن طهران تمكنت من طي مسير تخصيب اليورانيوم خلال عشرة أشهر بدلاً من عشر سنوات، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018“.

وأضاف إسلامي أن ”نجاح إيران في مجال الصناعة النووية تسبب بالذعر لدى مجموعة 5+1 ودعاها للعودة إلى المفاوضات لوقف قدراتنا النووية“.

وقال إن ”جهود الأعداء من خلال القيام بأعمال تخريبية في مجال التكنولوجيا النووية، حولتها إلى خط المواجهة“، مبيناً: ”علماؤنا اتخذوا إجراءات بشأن مسألة الوقود بنسبة 20٪، التي يحتاجها مفاعل الأبحاث في طهران، واليوم لا ننتج وقودًا بنسبة 20٪ فحسب، بل ننتج أيضًا وقودًا بنسبة 60٪“.

وكانت إيران قد وعدت بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60% عقب انفجار في منشأة نطنز النووية العام السابق، حيث اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الواقعة.

ومنذ أبريل/نيسان من العام الماضي، دخلت إيران في مفاوضات مع القوى الدولية، بما فيها الولايات المتحدة التي تشارك بطريقة غير مباشرة في تلك المفاوضات بالعاصمة فيينا.

وتهدف المفاوضات إلى التوصل لتفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي بموجبه ترفع واشنطن العقوبات عن طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية.

وتوقفت هذه المفاوضات بعد عدة جولات في مارس/آذار الماضي، بعد إحراز تقدم كبير فيها، لكن إيران طلبت مؤخراً من الولايات المتحدة رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة المنظمات الإرهابية لدى واشنطن، الأمر الذي عارضته الأخيرة واعتبرته خارج مواضيع الاتفاق.

ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية، كما فرضت حزمة عقوبات صارمة على كيان وأشخاص ومؤسسات إيرانية بعضها تابعة للحرس الثوري والمؤسسات العسكرية.

ومؤخراً أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن قرب استئناف المفاوضات النووية مع إيران، من دون أن يحدد موعداً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران تنتظر من الولايات المتحدة قراراً للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية في فيينا.

وأضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: ”إذا استجاب الجانب الأمريكي يمكننا أن نكون في موقف بحيث تعود جميع الأطراف إلى فيينا، ولم نتلق بعد قراراً سياسياً أمريكياً جديداً“.