بسبب الحرب في أوكرانيا.. ارتفاع الإنفاق الدفاعي الروسي 40 %

أظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة المالية الروسية اليوم الأربعاء أن الإنفاق الدفاعي الروسي ارتفع بنسبة 40 بالمئة تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن مرت ثلاثة أشهر تقريبا على حملة عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا.

وأنفقت روسيا 1.7 تريليون روبل (26.4 مليار دولار) على الدفاع بين شهري يناير / كانون الثاني وأبريل/ نيسان الماضيين وهو ما يقرب من نصف ميزانية 2022 كلها البالغة 3.5 تريليون روبل بما يعادل 2.6 بالمئة من الناتج القومي المحلي.

وكانت الوزارة تتوقع في البداية تحقيق فائض نسبته واحد بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي أو 1.3 تريليون روبل لعام 2022، لكنها تتوقع الآن عجزا يصل إلى 1.6 تريليون روبل على الأقل للسماح بمدفوعات الدعم التي تخفف من وطأة حملة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية الغربية.

وتعتزم الحكومة الروسية اللجوء لصندوق الثروة الوطنية الروسي، الذي يعمل كشبكة أمان ومصدره عائدات النفط والغاز، لتغطية العجز ودعم قيمة الأسهم والسندات التي تراجعت بشدة منذ أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها وعتادها الثقيل إلى أوكرانيا في 24 فبراير / شباط.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، روجت روسيا لجيلها الجديد من أسلحة الليزر الذي يشمل نظام ليزر متنقلا، كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن عنه لأول مرة عام 2018، وقالت موسكو إنها طورته لدرجة أنه يمكنه تعطيل الأقمار الصناعية التي تدور في مدارات حول العالم وتدمير الطائرات المسيرة.

وكشف بوتين في عام 2018 عن مجموعة من الأسلحة الجديدة، منها صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، ورأس حربي نووي صغير يمكن تركيبه في صواريخ كروز، وطائرات مسيرة نووية تحت الماء، وسلاح أسرع من الصوت، وسلاح ليزر.

ولا يُعرف الكثير عن قدرات سلاح الليزر، الذي أُطلق عليه اسم بيرسفيت نسبة للراهب الأرثوذكسي المحارب من العصور الوسطى ألكسندر بيرسفيت، الذي لقي حتفه في معركة طاحنة.

وكشف بوتين عن القليل من المعلومات عام 2018، وبقيت تفاصيل سلاح الليزر سرية.

وقال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن التطوير العسكري، يوري بوريسوف، في مؤتمر في موسكو، إن بيرسفيت يجري نشره بالفعل على نطاق واسع، ويمكنه تعطيل الأقمار الصناعية حتى 1500 كيلو متر فوق سطح الأرض.

واستشهد بتجربة أجريت أمس الثلاثاء، قال إنها أحرقت طائرة مسيرة على بعد خمسة كيلو مترات في غضون خمس ثوان.