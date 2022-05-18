إيران تفرج "مؤقتا" عن مخرجتي أفلام وثائقية شاركتا في الاحتجاجات

أطلقت السلطات الإيرانية بكفالة سراح مخرجتي أفلام وثائقية بارزتين بعد احتجازهما لأكثر من أسبوع في سياق احتجاجات على ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية، على ما أفاد نشطاء يوم الأربعاء.

وأطلق سراح مخرجتي الأفلام الوثائقية مينا كيشافوارد وفيروز خسرواني، اللتين أوقفتا في 7 مايو/ أيار الجاري، واحتجزتا في سجن إيوين في طهران، مساء يوم الثلاثاء، على ما قالت منظمة بدارزاني المدافعة عن حقوق المرأة.

وجاء إطلاق سراحهما المؤقت بعد تدخل عائلاتهما للإفراج عنهما بكفالة، بحسب المصدر ذاته.

وأكّدت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية من خارج إيران إطلاق سراحهما، بحسب ”فرانس برس“.

والأحد، استنكرت مجموعة من المخرجين والممثلين الإيرانيين، بينهم المخرجان جعفر بناهي ومحمد رسولوف، في كتاب مفتوح توقيف عدد من زملائهم في الأيام الأخيرة في إيران، بالإضافة إلى مداهمة بيوتهم.

ويأتي توقيف المخرجتين فيما أدت الاحتجاجات المستمرة في إيران رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية، بما فيها الخبز، إلى مقتل عدة أشخاص واعتقال مئات آخرين، على ما أفاد ناشطون يقيمون خارج البلاد.

ولا توجد مؤشرات على إطلاق سراح شخصيات بارزة أخرى أوقفت في إطار حملة السلطات لمواجهة الاحتجاجات.

وذكرت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك أنّ خمس صحافيات على الأقل أوقفن، من بينهن المصورة الصحافية ريحانة تارواتي.

ويعتقد أنّ القائمة تضم أيضا مخرجتي الأفلام الوثائقية فاريسا انواري وشيلان سعدي.

وقال مدير اللجنة للشرق الأوسط وشمال افريقيا شريف منصور إنّ ”جهود إيران المستمرة لإسكات الأصوات المستقلة زجت بخمس صحافيات إلى السجن“.

وتابع: ”ينبغي على السلطات الإيرانية أن تدرك أنه ليس بوسعها إخفاء الواقع الصعب للبلاد عبر سجن الصحافيين“.

ويوم الإثنين الماضي، قالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية إن السلطات الأمنية اعتقلت العالم والباحث البارز في عالم الاجتماع سعيد مدني بتهم مختلفة، منها ”استهداف الأمن، واتصالاته بجهات خارجية مشبوهة“.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ”مدني تم القبض عليه وسجنه بتهمة لقاء عناصر أجنبية مشتبه بها ونقل قوائمها وخطوطها العملياتية إلى بعض العناصر المعروفة داخل البلاد“.

من جهته، أكد الناشط تقي رحماني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن ”سعيد مدني جرى اعتقاله بعد خروجه من المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا الإعلام، وأن عائلته لم تكن على علم بحالته“.