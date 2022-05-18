"ناشيونال إنترست": الدعم الغربي لأوكرانيا يردع الصين عن غزو تايوان

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الدعم الغربي غير المسبوق لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي أسهم في ردع الصين عن خططها لغزو تايوان.

وقالت المجلة إن الصين كان لديها ”كل النية“ لمتابعة الغزو الروسي لأوكرانيا في فصل الربيع الجاري بتنفيذ تهديداتها والاستيلاء على تايوان.

وأضافت: ”لقد أحبطت روسيا حليفها الصين، عن غير قصد ولكن ربما بشكل نهائي.. ومن خلال الرد على مقامرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوحدة وقوة غير متوقعة، وبشكل غير مقصود على حد سواء، لم يضعف الحلفاء الغربيون روسيا فحسب، بل يبدو أنهم ردعوا الصين عن مهاجمة تايوان“.

ولفتت المجلة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أيد خطة روسيا عندما زاره بوتين، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وتوصل إلى تفاهم بأن كل واحد منهما سيحاول الاستفادة من ضعف الغرب.

تحالف صلب

وتابعت المجلة: ”لكن ما أثار استياء الصين الشديد هو رؤيتها للولايات المتحدة وهي تقود تحالفا عالميا صلبا ضد روسيا في الدفاع عن دولة لم تكن ملزمة رسميا بالدفاع عنها بموجب المعاهدة.. وعلى النقيض من ذلك، تدرك الصين جيدا أن الولايات المتحدة لديها معاهدة دفاع رسمية مع تايوان.. والآن تدرك الصين جيدا أنها تعاني بسبب دعمها لروسيا، لا سيما على الصعيد الدبلوماسي“.

وأضاف التقرير ”ربما تكون الصين قد وقعت للتو اتفاقية دفاعية مع جزر سليمان الصغيرة، ولكن بصرف النظر عن كيم جونغ أون في كوريا الشمالية ، فإن الصين لديها القليل من الحلفاء الحقيقيين للتحدث معهم.. وعلى العكس من ذلك، فهي تتجه بسرعة في الاتجاه المعاكس بعد أن شاهدت سمعتها تتضرر أكثر عندما أعلنت تحالفا مع روسيا بلا حدود، إلى جانب كونها الدولة القوية الوحيدة التي لم تندد بروسيا بسبب حربها على أوكرانيا“.

وأعربت المجلة عن اعتقادها أن الصين كانت تخطط للانتظار لمهاجمة تايوان، التي تعتبرها أراضٍ صينية، حتى وقت لاحق من العام الجاري بعد سلسلة من اجتماعات الحزب الشيوعي الرئيسة المتعلقة بسعي شي لأنْ يصبح أطول رئيس للصين خدمة.

العثرات الإضافية

ورأت المجلة أن الصين ارتكبت سلسلة من العثرات الإضافية التي ساهمت في تراجعها العالمي، وزادت من ردعها عن مهاجمة تايوان، لافتة إلى أنها في الآونة الأخيرة، زودت صربيا الموالية لروسيا بصواريخ باليستية ودعمت الدعاية الروسية، وفشلت في كبح جماح كوريا الشمالية، وتسببت في جائحة مميتة للعالم بأسره.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن للصين على الأقل أن تدعي بمصداقية أن سمعتها لا تتأثر بشدة مثل روسيا، ”لكنها ليست بعيدة عن اللحاق بركب موسكو“.

وأضاف: ”حتى جزر سليمان الصغيرة أبلغت الغرب أنها لن تستضيف منشآت عسكرية صينية، فيما واصلت المجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند تدعيم أسطولها الذي أبحر أخيرا عبر مضيق تايوان“.

وأوضحت أن الغرب وحلفاءه يحتاجون إلى الحفاظ على يقظتهم فيما يتعلق بإستراتيجية الصين الكبرى العدوانية.. فقد لا يحصل شي جين بينغ على فرصة أخرى“.