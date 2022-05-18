طالبان تتوسط في وقف إطلاق نار بين باكستان و"متشددين" محليين

قال مسؤول، اليوم الأربعاء، إن حركة طالبان الأفغانية توسطت في وقف مؤقت لإطلاق النار بين باكستان وحركة طالبان الباكستانية بعد محادثات بين الجانبين في كابول.

ونفذت حركة طالبان الباكستانية بعضا من أكثر الهجمات دموية داخل باكستان، منذ عام 2007. وهي ليست مرتبطة بشكل مباشر بطالبان الأفغانية لكنها تبايع الحركة.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان على ”تويتر“، مؤكدا إجراء المحادثات في كابول، ”خلال المحادثات، وإضافة إلى التقدم الكبير في القضايا المتصلة، تم الاتفاق كذلك على وقف مؤقت لإطلاق النار“.

ونفذت باكستان عددا من العمليات ضد حركة طالبان الباكستانية لكنها لم تتمكن، على الرغم من تقليص مواقع نشاط الحركة، من أن توقف تماما الهجمات التي عادت للزيادة في الأشهر الأخيرة على حدودها الغربية.

وأكد بيان أصدرته حركة طالبان الباكستانية، اليوم الأربعاء كذلك، أن المحادثات جارية في كابول، وأن وقفا لإطلاق النار أُعلن حتى 30 مايو/ أيار الجاري.

ولم يتضح من كان يمثل الحكومة الباكستانية في المحادثات، ولم يرد متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية الباكستاني على طلب ”رويترز“ التعليق.

وتقول إسلام أباد إن حركة طالبان الباكستانية وجدت ملاذا آمنا في أفغانستان على مر السنين، وهو اتهام تنفيه على حد سواء كل من طالبان والحكومات السابقة التي كانت الولايات المتحدة تدعمها.

واتفق الجانبان العام الماضي على وقف لإطلاق النار لكن المحادثات فشلت. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحادثات، التي أجريت في أفغانستان كذلك، انهارت بسبب خلاف حول إطلاق سراح سجناء من حركة طالبان الباكستانية محتجزين في باكستان.

وتتعامل باكستان في الوقت الراهن كذلك مع تصاعد هجمات انفصاليين في إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد، والواقع كذلك على الحدود مع أفغانستان.

وأسفرت هجمات طالبان الباكستانية عن سقوط آلاف المدنيين والعسكريين الباكستانيين قتلى وجرحى على مر السنين، لكن عملية عسكرية نفذها الجيش الباكستاني في العام 2014، أدت إلى إضعاف الجماعة بشدة، وطردها من معقلها في وزيرستان الشمالية.

لكن تقديرات تقول إن الحركة تملك قوة تضم ما يتراوح بين 4000 و5000 مقاتل يتمركز كثيرون منهم عبر الحدود في أفغانستان.

ووقعت سلسلة من الحوادث على الحدود منذ أن سيطرت حركة طالبان الأفغانية على كابل، في شهر أغسطس/ آب الماضي.