تقرير: رفض تركيا انضمام السويد وفنلندا للناتو يضعف وحدة الغرب ضد موسكو

قال موقع ”إكسيوس“ الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا لـحلف ”الناتو“ تهدد بتقويض الجبهة المتحدة التي وصفها قادة غربيون بأنها أساسية للرد الفعال على الغزو الروسي لأوكرانيا.

واعتبر الموقع ان رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام السويد وفنلندا لحلف ”الناتو“ يهدف لانتزاع تنازلات من واشنطن وتعزيز فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ورأى الموقع أن تهديد تركيا بمعارضة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو أدى إلى تفاقم علاقتها المتوترة أصلا مع الغرب، ومنح أنقرة نفوذًا جديدًا لانتزاع تنازلات من حلفائها المزعومين“.

ونقل الموقع عن أوزغور أونلوهيسارجيكلي، مدير مكتب ”صندوق مارشال الألماني“ في أنقرة، قوله إن أردوغان ”يرى الآن فرصة لجني بعض الفوائد لكل من تركيا، ولمكانته السياسية قبل انتخابات حاسمة العام المقبل.. يعتقد أردوغان أنه يتمتع بقدر أو بآخر من الحرية في فعل ما يشاء“.

ورأى الموقع أن معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا لـ“الناتو“ تهدد بتقويض الجبهة الغربية التي توحدت ضد روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي قال إنه ”واثق جدًا“ من أن جميع حلفاء الناتو سيوافقون في النهاية على طلبات السويد وفنلندا، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن الأربعاء.

وقال الموقع: ”من المتوقع أيضًا أن تستخدم تركيا نفوذها للحصول على امتيازات ثنائية من الولايات المتحدة، بما في ذلك تسريع البيع المحتمل لطائرات F-16“.

وأعرب أونلوهيسار جيكلي عن اعتقاده بأنه من الصعب الوقوف في وجه أردوغان بشأن هذه القضية، نظرًا لأهمية طلبات السويد وفنلندا الانضمام للحلف، والدور الفريد الذي تلعبه تركيا في أوكرانيا كوسيط في محادثات السلام ومورد لطائرات دون طيار عالية الفعالية.

وتابع: ”في الوقت نفسه قد يلجأ قادة الناتو الآخرون لإعطاء رشوة لتركيا للقبول بانضمام الدولتين، وبهذا ستكون تركيا بمثابة حصان طروادة داخل الحلف“.

وقال دانيال فرويند، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي: ”الشيء المهم مع أشخاص مثل أردوغان أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس بلغاريا هو أنهم يستغلونك عندما تظهر ضعفًا ولا تواجههم“.