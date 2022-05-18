إيران تعلن إحباط هجوم لقراصنة على إحدى سفنها في البحر الأحمر

أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني الأربعاء، عن اشتباك قواتها مع من وصفتهم بـ“القراصنة“ ما أدى إلى إحباط محاولة اختطاف سفينة تجارية إيرانية، في مياه البحر الأحمر.

وقال قائد البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، ”وصل فريق حماية تابعة للبحرية الإيرانية إلى المنطقة صباح الأربعاء بعد تلقيه رسالة استغاثة من سفينة إيرانية بشأن هجوم تعرض لها من زوارق مجهولة الهوية في البحر الأحمر واشتباكه معها“.

وزعم الأدميرال الإيراني ”ان فريق الحماية البحرية تبادل إطلاق النار مع القراصنة الذين لاذوا بالفرار بينما واصلت السفينة الإيرانية مسارها إلى وجهتها المحددة“.

ولم يوضح قائد البحرية في الجيش الإيراني الحمولة التي كانت على متن السفينة التجارية التي تعرضت لمحاولة قرصنة او وجهتها الاخيرة.

ويعد هذا ثاني اشتباك للبحرية الإيرانية خلال الأسبوع الحالي، مع قراصنة في المياه الدولية.

وأعلن الجيش الإيراني، الجمعة الماضي، أن قواته البحرية أحبطت محاولة اختطاف سفينة تجارية إيرانية في البحر الأحمر وذلك بعد اشتباكات مع قراصنة مسلحين.

وذكر بيان لدائرة العلاقات العامة للبحرية الإيرانية، أن ”مجموعة من البحرية اشتبكت مع قراصنة مسلحين في البحر الأحمر بعدما حاولوا اختطاف سفينة تجارية إيرانية“.

وأشار البيان إلى أن ”15 زورقا للقراصنة هاجمت صباح الجمعة سفينة تجارية ايرانية في البحر الأحمر، وقد تدخلت المجموعة البحرية الـ80 التابعة للجيش الإيراني واشتبكت مع القراصنة وأحبطت محاولة الاستيلاء على السفينة“.

وكانت القوات البحرية الإيرانية قد بدأت منذ عام 2008 بالانتشار ومرافقة السفن التجارية الإيرانية في خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهادئ، بذريعة ضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لهجمات القراصنة.

وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن ”المجموعة البحرية الـ80 التابعة للجيش تقوم حالياً بمهامها باستخدام مدمرة وسفينة دعم في خليج عدن والمحيط الهندي.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية أن ناقلتي نفط إيرانيتين تعرضتا لهجوم من قبل قراصنة في خليج عدن الذي يقع على المحيط الهندي.