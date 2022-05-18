روسيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين

قررت موسكو، يوم الأربعاء، طرد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين، في خطوة انتقامية من تلك الدول، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وحسب الوزارة فقد تقرر طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، إلى جانب طرد 27 دبلوماسيا إسبانيا و24 إيطاليا.

وقالت في بيان إن ”السفير الفرنسي في موسكو بيار ليفي، استدعي إلى الوزارة الأربعاء، وسلم مذكرة تفيد أن 34 موظفا في البعثات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا اعتبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم“.

وأضافت أن ”أمامهم أسبوعين لمغادرة البلاد“، على ما أفادت ”فرانس برس“.

وكانت باريس، قد قررت في نيسان/أبريل الماضي، طرد 35 روسيا يتمتعون بوضع دبلوماسي في إطار موجة أوسع من عمليات الطرد شهدت إعادة أكثر من 300 روسي إلى بلدهم من عواصم أوروبية، حسبما أفادت ”رويترز“.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن ستة عملاء روس يتظاهرون بأنهم دبلوماسيون، أشخاص غير مرغوب فيهم بعد أن خلص تحقيق أجرته أجهزة المخابرات الداخلية إلى أنهم يعملون ضد المصالح الوطنية الفرنسية.

وردت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، قائلة إن ”باريس تدين قرار روسيا طرد الدبلوماسيين والموظفين من السفارة الفرنسية في موسكو“.

وفي روما، قال ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي إن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين يعتبر ”عملا عدائيا“ وقال إن القنوات الدبلوماسية مع روسيا يتعين ألا تقطع.

وأضاف دراجي: ”يجب ألا يؤدي هذا على الإطلاق إلى قطع القنوات الدبلوماسية لأننا إذا نجحنا، من خلال هذه القنوات، فسوف يتحقق السلام وهذا بالتأكيد ما نريده“.

وطردت دول أوروبية عدة أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا والنمسا وبولندا واليونان وكرواتيا، دبلوماسيين روسا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وفي بعض الأحيان، ترافقت عمليات الطرد مع اتهامات بالتجسس.

وأمس الثلاثاء، أعلنت موسكو طرد دبلوماسيَين فنلنديَين من روسيا ردا على إجراء مماثل اتخذته هلسنكي، والانسحاب من أحد منتديات دول البلطيق، على خلفية التوترات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

واستدعي السفير الفنلندي إلى السفارة الثلاثاء، وفق بيان صادر عن الخارجية الروسية.

وخلال هذه المقابلة ”احتجت وزارة الخارجية الروسية بشدة“ على طرد موظفَين في السفارة الروسية في فنلندا.

وأضافت الوزارة أنه ”تم إبلاغ السفير بأنه ردا على الخطوة التي اتخذتها السلطات الفنلندية، قرر الجانب الروسي حظر إقامة موظفَين في السفارة الفنلندية“.

وأثار الهجوم الذي تشنه روسيا في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير موجة من الإدانات الدولية وأدى إلى فرض عقوبات ترافقت مع طرد الدول الغربية مئات الدبلوماسيين الروس.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية في بيان أنها قررت مغادرة مجلس دول بحر البلطيق، معتبرة أن الدول الغربية ”احتكرت هذا المجلس خدمة لأهدافها الظرفية“ وذلك ”على حساب روسيا“.

وأسس هذا المجلس الذي يتخذ في ستوكهولم مقرا، بمبادرة من الدنمارك وألمانيا في نهاية الحرب الباردة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن فضلا عن التعاون الاقتصادي في كل أنحاء منطقة بحر البلطيق.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية: ”نحن نعتبر وجود بلادنا في هذا المجلس غير مناسب ويأتي بنتائج عكسية“، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ نظراءه بأن بلاده ستغادر هذه الهيئة.