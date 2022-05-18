جندي روسي يمثل أمام محكمة أوكرانية بتهمة جرائم حرب

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تبدأ في كييف اليوم الأربعاء، أول محاكمة مرتبطة بجرائم حرب منذ غزو موسكو لأوكرانيا، بحق جندي روسي متهم بقتل مدني أعزل.

وستكون المحاكمة، المتوقع أن تعقبها محاكمات أخرى، بمثابة اختبار لنظام العدل الأوكراني، في وقت تجري فيه هيئات دولية أخرى تحقيقاتها الخاصة في انتهاكات تُتهم القوات الروسية بارتكابها.

وسيمثل فاديم شيشيمارين البالغ (21 عامًا) أمام محكمة منطقة سولوميانسك بكييف، عند الساعة 2,00 بعد الظهر (11,00 ت غ) في قضية مقتل رجل عمره 62 عامًا في شمال شرق أوكرانيا في 28 شباط/فبراير الماضي.

ويواجه الجندي وهو من إركتوتسك بسيبيريا، والمتهم بجرائم حرب والقتل العمد، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقال محاميه، فيكتور أوفسيانيكوف: ”إنه مدرك لما يُتهم به“، دون الكشف عن تفاصيل القضية.

وتقول السلطات الأوكرانية إن الجندي يتعاون من المحققين، ويقر بوقائع الحادثة التي جاءت بعد أربعة أيام فقط على بدء الغزو الروسي.

وبعد تعرض فرقته لهجوم في شمال أوكرانيا في 28 شباط/فبراير الماضي، انضم شيشيمارين إلى أربعة جنود فارين آخرين وسرقوا سيارة قرب قرية شوباخيفكا، على ما تقول كييف.

والقتيل المدني الذي لم تعلن هويته، كان على دراجة هوائية على جانب الطريق على مقربة من منزله عندما حصلت السرقة، بحسب الادعاء.

وأوضح مكتب المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، في بيان الخميس الماضي، أن ”أحد الجنود أمر المتهم بقتل مدني حتى لا يشي بهم“ مضيفًا أن ”الرجل قتل على الفور، على مسافة عشرات الأمتار فقط من منزله“.

إشارة واضحة

وأعلنت السلطات الأوكرانية في مطلع أيار/مايو، اعتقال شيشيمارين دون الكشف عن تفاصيل، ونشرت فيديو يقول فيه إنه جاء للقتال في أوكرانيا ”لدعم والدته ماليًا“.

وشرح ظروفه قائلًا: ”أُمرت بإطلاق النار، أطلقت النار عليه مرة. سقط وتابعنا رحلتنا“.

ويبدو أن القضية ستنطوي على صعوبات، وفق محاميه.

وقال المحامي أوفسيانيكوف ”إنها أول قضية من هذا النوع في أوكرانيا مع لائحة اتهام كهذه. لا توجد ممارسة قانونية أو أحكام في مثل هذه القضايا. سنجد حلًا لها“.

وأوضح أنه لم يرصد أي انتهاكات للحقوق من جانب السلطات.

وشددت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، في سلسلة من التغريدات على أهمية القضية بالنسبة لبلادها.

وقالت: ”لدينا أكثر من 11,00 قضية متعلقة بجرائم حرب و40 مشتبهًا بهم“.

وأضافت ”من خلال هذه المحاكمة الأولى، نرسل إشارة واضحة مفادها أن كل مرتكب جريمة وكل شخص أُمر بارتكاب جرائم في أوكرانيا أو ساعد في ارتكابها، لن يهرب من المساءلة ”.

ومن المقرر أن يمثل جنديان روسيان أمام محكمة اعتبارًا من يوم غد الخميس لإطلاقهما صواريخ على بنى تحتية مدنية في منطقة خاركيف الواقعة بشمال الشرق.

واتهمت دول الغرب مرارًا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية واسعة الأسبوع الماضي، في جلسة قاطعتها روسيا، على فتح تحقيق في الفظائع المرتكبة في مناطق كييف وتشيرنيهيف وخاركيف وسومي.

ويجري خبراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في فظائع محتملة، منها ما وقع في بوتشا ضاحية كييف، حيث عثر على 20 جثة على الأقل في نيسان/أبريل الماضي.