روسيا: استسلام 694 مقاتلا أوكرانيا من مصنع آزوفستال خلال الـ24 ساعة الماضية

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن وزارة الدفاع قولها إن 694 مقاتلا أوكرانيا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية استسلموا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوكالة أنه منذ يوم الاثنين، استسلم 959 مسلحا من آزوفستال، كان 80 منهم مصابين.

وكانت الوزارة الروسية قالت، الثلاثاء، إنه ”على مدى الساعات الـ24 الماضية، ألقى 265 مسلحًا أسلحتهم واستسلموا، بينهم 51 ممن أصيبوا بجروح بالغة“.