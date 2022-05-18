كوريا الشمالية تستعد لتجربة صاروخية جديدة قبل زيارة بايدن لجارتها الجنوبية

قال مسؤول أمريكي إن كوريا الشمالية التي تكافح ما يشتبه أنها موجة من الإصابات بكوفيد-19 تستعد في ما يبدو لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قبل أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أظهرت أن كوريا الشمالية قد تجري التجربة الصاروخية يوم الخميس أو الجمعة.

ومن المتوقع أن يصل بايدن إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة، ويجري محادثات مع المسؤولين هناك على مدى عدة أيام قبل التوجه إلى اليابان.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن بايدن يفكر في القيام بزيارة المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع كوريا الشمالية.

ومن شأن إجراء تجربة صاروخية أن يلقي بظلاله على تركيز بايدن الأوسع على الصين والتجارة والقضايا الإقليمية الأخرى، ويسلط الضوء على عدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي على الرغم من تعهد إدارته بكسر الجمود باتباع أساليب عملية.

كما يمكن أن يعقد الجهود الدولية لتقديم مساعدة لبيونجيانج في الوقت الذي تكافح فيه أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا.

ورحلة بايدن هي الأولى إلى المنطقة كرئيس، وستشهد أول قمة مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الذي تولى منصبه في العاشر من مايو/ أيار.

وتعهد يون باتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه ”الاستفزازات“ الكورية الشمالية، ومن المتوقع أن يسعى للحصول على تأكيدات أكبر من بايدن بأن الولايات المتحدة ستعزز ”ردعها الموسع“ ضد كوريا الشمالية.

وعند سؤاله عن تقييم الولايات المتحدة لإمكانية إجراء تجربة صاروخية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع في سول إن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تراقب مثل هذه الأنشطة وتنسق عن كثب، وإن جيشها يحافظ على وضع استعداد قوي.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن كوريا الشمالية قد تختبر أيضا سلاحا نوويا في وقت قريب من الزيارة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إنه لا يوجد توقع بأن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تأخير استئناف التجارب النووية المتوقفة منذ عام 2017.

من جانبه، قال مسؤول كوري جنوبي اليوم الأربعاء، إن اختبار كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات بات وشيكا، لكن من غير المرجح أن تختبر بيونجيانج سلاحا نوويا أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لسول المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة.

وقال كيم تيه هيو نائب مستشار الأمن الوطني إن ”الأصول الاستراتيجية“ العسكرية الأمريكية جاهزة للتعبئة إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز خطير.