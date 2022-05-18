إيران تصادر سفينة أجنبية تنقل وقودا مهربا وتحتجز طاقمها

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، اليوم الأربعاء، أن السلطات صادرت سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد واحتجزت طاقمها، وفقا لرويترز.

وقالت الوكالة إن السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى ميناء في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية للتحقيق.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قضائي غير محدد قوله ”ألقي القبض على سبعة هم أفراد الطاقم“.

وقال قائد حرس الحدود في الإقليم: ”رصدنا واحتجزنا سفينة تحمل وقودا مهربا بهدف نقل شحنات كبيرة الحجم من الوقود المهرب شرقي جزيرة مارو“.

وتحاول إيران التصدي لتفشي تهريب الوقود برا إلى البلدان المجاورة وبحرا إلى دول الخليج.

وأسعار الوقود في إيران ضمن الأقل عالميا بسبب الدعم الضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وضبطت السلطات الإيرانية عدة سفن في الشهور الماضية تقوم بتهريب الوقود في الخليج.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أوقفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، سفينة أجنبية في مياه الخليج العربي بتهمة ”تهريب الوقود“.

وذكر مسؤول دائرة العلاقات العامة في المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الايراني، العقيد غلام حسين محسني، أنه ”تم توقيف سفينة أجنبية تحمل 250 ألف لتر من الوقود المهرب بالقرب من محافظة بوشهر جنوب إيران“.

وأشار محسني، في حديثه للوكالة الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، إلى اعتقال 7 من أفراد الطاقم بعد القبض عليه لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية من قبل بحرية الحرس الثوري في الخليج العربي.

ولم يكشف العقيد محسني عن هوية طاقم السفينة والعلم الذي كانت ترفعه هذه السفينة.

وأضاف أن ”محاربة التهريب، خاصة الوقود في الخليج العربي، هي إحدى المهام المهمة لسلاح الحرس الثوري الإيراني، والتي يتم تنفيذها من خلال مراقبة المعلومات والعمليات“.

وتابع محسني أن ”هذه السفينة وطاقمها سيتم تسليمهم للجهات المختصة خلال الإجراءات القانونية“.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من حادثة مماثلة، حيث أوقفت قوات الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، سفينة محملة بالوقود في مياه الخليج العربي بذريعة أنها ”تقوم بتهريبه“.

وذكر رئيس النيابة العامة في محافظة هرمزغان جنوب إيران، المطلة على الخليج العربي، مجتبى قهرماني، حينها، أن ”قوات البحرية التابعة للحرس الثوري تمكنت من توقيف سفينة أجنبية كانت تنقل 220 ألف ليتر من الوقود المهرب في مياه الخليج“.

وأشار مجتبى قهرماني في حديث للصحافة الإيرانية إلى أن ”الحرس الثوري أوقف 11 عاملًا كانوا على متن السفينة“، مضيفًا أن ”طاقم هذه السفينة رهن الاعتقال لاستكمال إجراءات التحقيق القانونية معهم“.

وتابع أنه ”في الوقت نفسه، استولت مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من وقود الديزل المهرب، وكان مخصصًا لتزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود، في المياه الإقليمية للبلاد“.