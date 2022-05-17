فرنسا.. توجه حكومي لمنع ارتداء "البوركيني"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال وزير الداخلية الفرنسي، الثلاثاء، إنه سيسعى إلى تغيير قرار اعتمدته مدينة غرونوبل من شأنه أن يسمح للنساء بارتداء ”البوركيني“ في المسابح البلدية.

ويثار جدل في فرنسا حول ”البوركيني“ الذي ترتديه بعض النساء المسلمات لتغطية أجسادهن، وشعرهن، أثناء السباحة، ويرى منتقدوه أنه رمز لانتشار الإسلام المتشدد.

وغيرت مدينة غرونوبل الواقعة في جبال الألب قواعد استخدام المسابح العامة، يوم الإثنين، للسماح بجميع أنواع ملابس السباحة، وليس فقط ملابس السباحة التقليدية للنساء، وسراويل الرجال القصيرة.

ووصف وزير الداخلية جيرالد دارمانان التغيير بأنه ”استفزاز غير مقبول … يتعارض مع قيمنا“، مضيفًا أنه طالب بطعن قانوني في اللوائح الجديدة.

وبموجب قانون جديد لمكافحة ”الانفصالية الإسلامية“ أقره البرلمان، العام 2021، يمكن للحكومة الطعن في القرارات التي يشتبه بأنها تقوض التقاليد العلمانية الصارمة في فرنسا والتي تهدف إلى فصل الأديان عن الدولة.

وأثير الجدل حول ملابس السباحة مع أولى محاولات عدد من رؤساء البلديات جنوب فرنسا لحظر ”البوركيني“ على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، في صيف 2016.

وألغيت القيود في النهاية لاعتبارها تمييزية.

ودافع إريك بيول، رئيس بلدية غرونوبل، وهو أحد أبرز السياسيين الخضر في البلاد، ويقود ائتلافًا يساريًا واسعًا، عن تحرك البلدية باعتباره انتصارًا.

وقال لإذاعة ”آر إم سي“ الإثنين: ”كل ما نريده هو أن يتمكن الرجال والنساء من ارتداء ما يريدون“.

وأكد رئيس حزب الخضر جوليان بايو، بأن القرار لا علاقة له بقوانين العلمانية التي تلزم مسؤولي الدولة بالحياد في الأمور الدينية، ولكنها تضمن حقوق المواطنين في ممارسة عقيدتهم بحرية.

ولا يحظر ”البوركيني“ في المسابح التي تديرها الدولة في فرنسا لأسباب دينية، ولكن لأسباب تتعلق بالنظافة، في حين أن من يمارسون السباحة ليسوا ملزمين قانونيًا بإخفاء دينهم أثناء السباحة.

وأضاف بيول: ”أريد أن تكون المسلمات قادرات على ممارسة دينهن أو تغييره … وأود أن يكن قادرات على السباحة، وأريدهن أن يكن أقل عرضة لمطالبتهن بارتداء ملابس بطريقة ما أو بأخرى“.

وغرونوبل ليست أول مدينة فرنسية تغير قواعدها، إذ قامت مدينة رين في شمال غرب البلاد بهدوء بتحديث لوائح المسابح، في العام 2019، للسماح بارتداء البوركيني، وأنواع أخرى من ملابس السباحة.