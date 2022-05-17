خطاب مفاجئ للرئيس الأوكراني في افتتاح مهرجان كان السينمائي

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطابًا مفاجئًا عبر الفيديو خلال افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، الثلاثاء، وتوجّه إلى الجمهور، قائلًا: ”في النهاية، ستزول الكراهية، ويموت الطغاة“.

وكان يشير إلى قوة السينما خلال الحرب العالمية الثانية، بما فيها فيلم تشارلي تشابلن ”الديكتاتور العظيم“ الذي كان بمثابة هجاء ساخر لأدولف هتلر والنازية.

وأضاف زيلينسكي: ”نحتاج إلى تشابلن جديد ليثبت، اليوم، أن السينما ليست صامتة“، حسبما أوردت ”فرانس برس“.

وتساءل: ”هل ستبقى السينما صامتة أم سترفع الصوت، هل يمكن أن تبقى السينما خارج كل ما يحصل، سنواصل القتال ليس لدينا خيار آخر، أنا مقتنع بأن ’الديكتاتور’ سيهزم“.

ولقي خطاب الرئيس الأوكراني ترحيبًا حارًا من الحشود التي كانت حاضرة في قصر المهرجانات جنوب فرنسا، إذ قدم الرئيس نداءً عاطفيًا نيابة عن بلده الذي مزقتها الحرب، حيث جعل عددًا من حضور المهرجان يذرفون الدموع.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، فيما وصفتها بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ لخفض قدرات أوكرانيا العسكرية، والقضاء على أشخاص تقول إنهم ”قوميون خطرون، فيما تصفها كييف بأنه حرب مدمرة.

ومع إلقاء الحرب في أوكرانيا بظلالها على المهرجان، هيمن الحديث عن دور السينما في أوقات العنف على المناقشات.

وقالت عضو لجنة التحكيم رابيس: ”أود أن أقول إن الأفلام أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى“، بحسب ”رويترز“.

وأضافت: ”هناك الكثير من المراهقين والأطفال في روسيا، على سبيل المثال، اليوم … يستنكرون ما يحدث مثلنا، لذلك أعتقد، مثلما تعلمون، أن الأفلام يمكن أن تسافر وتتواصل“.

يشار إلى أن حفل الافتتاح غص بنجوم السينما، ورواد المهرجانات، والزوار، مما أعاد الصخب والسحر إلى مدينة كان الواقعة على البحر المتوسط.

وقال رئيس لجنة تحكيم المهرجان فينسنت ليندون في مؤتمر صحفي حافل: ”أشعر بسعادة غامرة“.

ويستمر أكبر مهرجان سينمائي في العالم، في الفترة من 17 إلى 28 أيار/ مايو، ويعود إلى جدول أعماله التقليدي بعد اضطرابات جائحة كورونا على مدى عامين، مما يثير آمال القائمين على صناعة السينما بأنه سيؤذن بعودة الجماهير إلى دور العرض.