واشنطن تخفف العقوبات على فنزويلا لتشجيع الحوار السياسي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تخفيفًا محدودًا لبعض العقوبات على فنزويلا، مؤكدة أنها تريد بذلك تشجيع معاودة الحوار السياسي بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة المدعومة من واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لصحفيين، إن القرار ”مرتبط باتفاق المعسكرين على معاودة المفاوضات“ في مكسيكو لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الفنزويلية ”سيعلنان عنه قريبًا“، مضيفًا أن القرار اتخذ ”بطلب من الحكومة الفنزويلية الانتقالية“ برئاسة المعارض خوان غوايدو الذي تعترف به واشنطن رئيسًا شرعيًا لفنزويلا.

وفي التفاصيل يشمل ”تخفيف العقوبات“، على وجه الخصوص، ”استثناء محدودًا“ منح لمجموعة ”شيفرون“ النفطية الأمريكية في إطار الحصار النفطي الذي فرضته واشنطن على كراكاس في 2019 أملًا بطرد الرئيس نيكولاس مادرو من السلطة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن شيفرون ستتمكن من ”التفاوض على الشروط المحتملة لنشاطاتها المستقبلية في فنزويلا“ دون أن تتمكن من إبرام أي اتفاق جديد مع الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط، مبينًا أن الخزانة الأمريكية ستعلن ”إجراء“ آخر في وقت لاحق، الثلاثاء، مشددًا على أن ”أيًا من الإجراءات التي تخفف الضغط لن يؤدي إلى ارتفاع عائدات النظام“.

وأتى القرار غداة تخفيف بعض القيود الأمريكية حيال كوبا، وأعلن قبل قمة للبلدان الأمريكية ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حزيران/يونيو، في لوس أنجليس هددت المكسيك بمقاطعتها إذا استبعدت عنها كوبا وفنزويلا.

وكانت مجموعة من 18 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الأمريكي، أرسلت خطابًا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحثه على رفع جميع العقوبات المفروضة على فنزويلا التي ”تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني“ في البلاد.

وبحسب صحيفة ”ذا هيل“، جاء في الخطاب أنه ”من الواضح أن العقوبات الواسعة النطاق فشلت بتحقيق أهدافها، وفي ضوء ذلك، ونظرًا للتكاليف البشرية الباهظة التي تكبدها الشعب الفنزويلي، نحثكم على رفع جميع العقوبات المالية الأمريكية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني“.

وفي محاولة منه لتضييق الخناق على نظام الرئيس نيكولاس مادورو ، فرض الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق دونالد ترامب، سلسلة عقوبات على فنزويلا شملت حظرًا نفطيًا، وقد اقترح خليفته الديمقراطي جو بايدن تخفيفها، في حال شهدت المفاوضات تقدّمًا، باتجاه إجراء انتخابات جديدة.