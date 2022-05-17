بايدن يصف "مجزرة بافالو" بأنها "إرهاب داخلي"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إطلاق النار على جمع من الأمريكيين السود، أودى بحياة 10 منهم في بافالو بنيويورك بأنه ”إرهاب داخلي“.

وقال بايدن إن ”ما حدث هنا هو إرهاب صريح ومباشر، إرهاب داخلي“، كذلك وصف نظرية تفوق العرق الأبيض بأنها ”سم“.

وأوضح بايدن أن ”تفوق العرق الأبيض سُم يسري في عروق نظامنا السياسي، وقد سُمح له بأن يتفاقم أمام أعيننا“، منددًا ”بأولئك الذين ينشرون الكذب من أجل السلطة والمكاسب السياسية والربح“.

وجاء تصريحه، بعدما وضع وزوجته باقة من الزهور البيضاء في موقع المجزرة، خلال وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وبعيد وصولهما إلى هذه المدينة الواقعة، شمال شرق الولايات المتحدة، توجه الرئيس الأمريكي وزوجته جيل، إلى مكان قريب من متجر وقعت فيه واحدة من أسوأ المجازر العنصرية في التاريخ الأمريكي الحديث.

وتذكر ”مجزرة بافالو“ بأن جو بايدن، فشل حتى الآن في لمّ شمل بلد ابتلي بالكراهية العنصرية، والعنف المسلح.

كذلك، تعاني الولايات المتحدة التي تعد 330 مليون نسمة من انقسامات ثقافية تؤدي إلى تحويل أي اجتماع لأهالي طلبة إلى ميدان معركة عقائدية كما يحصل بالنسبة لموضوع الإجهاض الذي أعيد طرحه للتو.

ويريد جو بايدن، رغم علمه بأن حزبه لا يملك غالبية كافية، دعوة الكونغرس، اليوم الثلاثاء، إلى ”التحرك لكيلا تتنقل الأسلحة الحربية في شوارعنا“ وكيلا ”تصل الأسلحة النارية الى أيدي مجرمين أو أشخاص يعانون من أمراض عقلية خطرة“.

ودعا الرئيس الديمقراطي منذ فترة طويلة إلى حظر الأسلحة الهجومية مثل تلك التي استخدمت في هجوم الأحد.

وهذا ما قامت به، على سبيل المثال، نيوزيلندا بعد المجزرة العنصرية التي استهدفت مسجدين في كرايستشيرش في 2019، والتي استوحى منها مطلق النار في بافالو، بايتون جندرون (18 عامًا) فعلته.

ويريد جو بايدن أيضًا أن ”يجعل التحقق من الملفات القضائية والنفسية للأشخاص الذين يشترون أسلحة نارية، إلزاميًا“.

لكن كل محاولاته تعثرت بمعارضة جمهوريين متمسكين بالحق الدستوري في حمل الأسلحة، وبسبب النفوذ القوي للرابطة الوطنية للأسلحة النارية ”إن آر إيه“.

وقبل ارتكاب بايتون جندرون، جريمته نشر وثيقة عنصرية من 180 صفحة تربطه بحسب وسائل الإعلام بدعاة تفوّق العرق الأبيض ومؤيدي نظريات المؤامرة من اليمين المتطرف.

وعرف القاتل عن نفسه بأنه ”فاشي“ و“عنصري“ و“معادٍ للسامية“، ويؤمن بنظرية ”الاستبدال العظيم“ التي تعد من نظريات المؤامرة التي تقول إن سكانًا غير بيض يحلون محل السكان البيض.