وكالة: وزيرا خارجية السعودية وإيران يلتقيان قريبا في العراق

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يلتقي وزيرا خارجية السعودية وإيران، قريبا في العراق.

ونقلت الوكالة عن العضو في البرلمان الإيراني جواد كريمي قدوسي، قوله: ”وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيلتقيان في العراق في المستقبل القريب“.

وأضاف قدوسي أن الوزيرين ”سيبحثان القضايا الثنائية، منها إعادة فتح سفارتي البلدين والقضايا الإقليمية ومنها الأزمة اليمنية“.

وكان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، قال في 30 نيسان/ أبريل الماضي، إن ”التفاهم“ بين المملكة العربية السعودية وإيران، ”بات قريبا“، مؤكدا أن ”التعامل مع ملف الحوار يتم بمسؤولية عالية، ومتطلبات الوضع الحالي للمنطقة“.

وأضاف الكاظمي حينها في مقابلة مع صحيفة ”الصباح“ العراقية، أن ”العراق لديه مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي“.

وتابع: ”لأننا نمتلك علاقات جيدة مع الطرفين ومع أطراف إقليمية ودولية متباينة، تمكنا من إيجاد أجواء حوار إيجابية على أرض العراق، الكثير منها لم يعلن عنه“.

وأردف قائلا: ”الإخوة في المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية، يتعاملون مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ومتطلبات الوضع الحالي للمنطقة“.

وأضاف: ”هناك انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كل دول المنطقة، مدعومة بقناعة راسخة، ونيات سليـمة، بأن مستقبل المنطقة يعتمد على البدء بالنظر إليها كمنظومة مصالح متلاقية وليست متقاطعة، وأن هذه المنظومة لا يمكنها التفرغ للبناء الاقتصادي، واللحاق بالتطور العالمي دون أن تحل مشكلاتها وتصفر أزماتها“.