البرلمان الفنلندي يقر طلب الانضمام إلى الناتو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

صوت البرلمان الفنلندي، يوم الثلاثاء، لصالح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95% ما يتيح إرسال الترشيح الرسمي لهذا البلد إلى مقر الحلف.

وفي ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، اعتمد مشروع انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي بغالبية 188 صوتا مقابل 8 ودون امتناع أي عضو عن التصويت، بحسب نتيجة الاقتراع.

أعلنت فنلندا، الأحد الماضي، أنها قررت التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس ساولي نينيستو: ”وافق رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد التشاور مع البرلمان. إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة“.

وعلى خطى فنلندا، وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، الأحد، على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وأثارت مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو، غضب روسيا، التي حذرت الدولتين من ”عواقب وخيمة“.

ويستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس المقبل، الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، في البيت الأبيض كما أعلنت الناطقة باسمه كارين جان-بيار.

وقالت كارين في بيان: ”سيبحثون ترشيحي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والأمن الأوروبي وكذلك الدعم لأوكرانيا“ في ظل الهجوم الروسي عليها.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء، طرد دبلوماسيَين فنلنديَين من روسيا ردا على إجراء مماثل اتخذته هلسنكي، والانسحاب من أحد منتديات دول البلطيق، على خلفية التوترات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

واستدعي السفير الفنلندي إلى الوزارة الثلاثاء، وفق بيان صادر عن الخارجية الروسية.

وخلال هذه المقابلة ”احتجت وزارة الخارجية الروسية بشدة“ على طرد موظفَين في السفارة الروسية في فنلندا.

وأضافت الوزارة أنه ”تم إبلاغ السفير بأنه ردا على الخطوة التي اتخذتها السلطات الفنلندية، قرر الجانب الروسي حظر إقامة موظفَين في السفارة الفنلندية“.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية في بيان أنها قررت مغادرة مجلس دول بحر البلطيق، معتبرة أن الدول الغربية ”احتكرت هذا المجلس خدمة لأهدافها الظرفية“ وذلك ”على حساب روسيا“.

وأسس هذا المجلس الذي يتخذ في ستوكهولم مقرا، بمبادرة من الدنمارك وألمانيا في نهاية الحرب الباردة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن فضلا عن التعاون الاقتصادي في كل أنحاء منطقة بحر البلطيق.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية: ”نحن نعتبر وجود بلادنا في هذا المجلس غير مناسب ويأتي بنتائج عكسية“، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ نظراءه بأن بلاده ستغادر هذه الهيئة.