أردوغان يتوجه للإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي؛ لتقديم العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقالت الوكالة إن أردوغان غادر مطار أسن بوغا في أنقرة، ظهر الثلاثاء، على متن الطائرة الرئاسية.

ويرافق أردوغان في زيارته وزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

ويتوافد زعماء ومسؤولون من دول حول العالم، على أبوظبي؛ لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، السبت الماضي، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية يوم الجمعة.

ووفقا لبيان صدر حينذاك عن وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، فقد ”تم بموجب المادة الـ51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“.

وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.