روسيا تعلن استسلام 265 جنديا أوكرانيا في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن 265 جنديا أوكرانيا، بينهم عشرات الجرحى، استسلموا في مصنع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وقالت الوزارة ”على مدى الساعات الـ24 الماضية، ألقى 265 مسلحًا أسلحتهم واستسلموا، بينهم 51 ممن أصيبوا بجروح بالغة“.

وأوضحت أن ”كل الذين يحتاجون إلى عناية طبية نقِلوا إلى مستشفى نوفوازوفسك في مناطق سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا“.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، أعلنت الاثنين إجلاء 264 مقاتلا أوكرانيا بينهم 53 جريحا من مصنع آزوفستال إلى بلدات في مناطق سيطرة القوات الروسية والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

لكنها شددت على أن هؤلاء المقاتلين سيعودون لاحقًا إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية في إطار عملية تبادل.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيديو الاثنين، أن ”المهم هو إنقاذ حياة رجالنا“.

وأضاف ”أريد التأكيد أنّ أوكرانيا بحاجة إلى أبطالها أحياء. هذا هو مبدؤنا“.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت الأسبوع الماضي، أنّ أكثر من ألف مقاتل أوكراني، بينهم 600 جريح وفق أحد قادتهم، ما زالوا متحصنين في دهاليز الأنفاق تحت المجمع الصناعي الشاسع الذي بات رمزًا للمقاومة الأوكرانية للغزو الروسي الذي بدأ في الـ24 من شباط/ فبراير.

وتحصنوا في آزوفستال بعد أن قاتلوا أكثر من شهر في مدينة ماريوبول الساحلية الإستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا، والتي حاصرتها القوات الروسية وباتت اليوم مدمرة بالكامل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، التوصل إلى هدنة في مجمّع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية، لإجلاء الجرحى الأوكرانيين.

وقالت الوزارة في بيان ”هناك وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي وفتح ممر إنساني يُنقل من خلاله الجنود الأوكرانيون الجرحى إلى المؤسسات الطبية في نوفوازوفسك“ في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لروسيا.