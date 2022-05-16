إليزابيث بورن.. أول امرأة تقود حكومة فرنسية منذ 30 عاما

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عاما، حسبما أعلن قصر الإليزيه في بيان.

وستعهد إلى بورن الآن مهمة تشكيل حكومة، بحسب البيان.

وحتى الآن كانت إديث كريسون المرأة الوحيدة التي ترأست حكومة فرنسية، وتولت مهامها من أيار/مايو 1991 لغاية نيسان/أبريل 1992 خلال عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران.

وعملت بورن مع وزراء من الحزب الاشتراكي قبل انضمامها لحكومة ماكرون عندما شغلت لفترة وجيزة منصب وزيرة البيئة عام 2019.

وتولت وزارة العمل، وأشرفت على المفاوضات مع النقابات التي أدت إلى خفض إعانات البطالة لبعض الباحثين عن عمل.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان كاستيكس قدم، اليوم الإثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام تعديل وزاري طال انتظاره من قبل ماكرون الذي قال عقب انتخابه لفترة جديدة في أبريل/نيسان الماضي إن فريق حكومته الجديد يجب أن يكون أكثر ”تركيزا“ مع عدد أقل من الوزراء.

وقال ماكرون إنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل منصب رئيس الوزراء.

وذكرت قناة BFM TV نقلا عن مصادر قولها، إن هناك خمسة أسماء على الأقل في قائمة المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الحكومة، و

قالت وسائل الإعلام إن جان كاستيكس ثاني رئيس وزراء في عهد إيمانويل ماكرون غادر ماتينيون بعد ظهر الإثنين متوجها إلى الإليزيه لتقديم استقالته إلى الرئيس، تاركا المجال مفتوحا للمراهنات.

وسيتعين على رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيث بورن قيادة الحملة الانتخابية للحزب الحاكم في الأيام المقبلة فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية (مجلس النواب)، التي ستجري على جولتين في 12 و19 يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت قناة ”فرانس إنفو“ قد أفادت بأن خللا تقنيا على الموقع الرسمي للحكومة كشف عن طريق الخطأ استقالتها، ونشر الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية صباح السبت الماضي بيان استقالة الحكومة عن طريق الخطأ.

وظل على صفحة الموقع لأكثر من ساعة، حسب ما ذكرت قناة ”فرانس إنفو“ التي استطاعت أن تطلع على بيان الاستقالة الذي جاء فيه أن ”رئيس الوزراء جان كاستيكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون“.

ووفقا للحكومة، فقد حدث ”خطأ في معالجة المعلومات“، ما دفع بإدارة الموقع إلى حجب البيان ”لإعادة الترتيب والتحيين“، وحسب مصدر حكومي، فإن البيانات الصحفية هي فقط الصحيحة والمعتمدة.