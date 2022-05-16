إيران تعتقل باحثا في علم الاجتماع بتهمة "استهداف الأمن"

قالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، اليوم الإثنين، إن السلطات الأمنية اعتقلت، العالم والباحث البارز في عالم الاجتماع سعيد مدني، بتهم مختلفة منها ”استهداف الأمن، واتصالاته بجهات خارجية مشبوهة“.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ”مدني تم القبض عليه وسجنه بتهمة لقاء عناصر أجنبية مشتبه بها ونقل قوائمها وخطوطها العملياتية إلى بعض العناصر المعروفة داخل البلاد“.

من جهته، أكد الناشط تقي رحماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”سعيد مدني جرى اعتقاله بعد خروجه من المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا الإعلام، وأن عائلته لم تكن على علم بحالته“.

والباحث سعيد مدني لديه أبحاث وكتابات مهمة حول القضايا الاجتماعية مثل الفقر وعدم المساواة والإدمان والعنف ضد المرأة والدعارة وإساءة معاملة الأطفال.

ومن أبرز كتب الباحث، هي ”الحركات الاجتماعية والدمقرطة“، و“العنف ضد الأطفال في إيران“، و“حول الإعدام“، و“الإدمان في إيران“، وفي السنوات الأخيرة، واجه نشر أعماله في البلاد عقبات.

وكان جواز سفر مدني قد صودر في مطار الخميني الدولي عندما حاول مغادرة البلاد في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومُنع من المغادرة من قبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان في حينها يخطط لمغادرة البلاد لقضاء عام في الدراسة في جامعة بيل في الولايات المتحدة.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن مدني في رسالة مفتوحة إلى وزير الثقافة والإرشاد أن أعماله حظر نشرها في إيران.

وقال الباحث، الذي حذّر من احتجاجات شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019 قبل فترة وجيزة من وقوعها، إن ”إذا لم يتم إصلاح الهيكل ولم يتم إجراء تغييرات جوهرية في الهيكل الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي، فإن مستوى عدم الرضا سيرتفع، وسنشهد احتجاجات يكون سقف مطالبها عالية جدا لدرجة أنها ستصبح أكثر انتشارا وعنفا“.

ويأتي اعتقال عالم الاجتماع في وقت اشتدت فيه موجة جديدة من القمع والاعتقالات للنشطاء السياسيين والاجتماعيين والنقابيين والفنانين في الأسابيع والأيام الأخيرة، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات في إيران بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وكما أدين عالم الاجتماع سعيد مدني وحُكم عليه مرات عدة، وجرى اعتقاله وأدين بتهم سياسية على مدى الأعوام الماضية.