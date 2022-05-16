روسيا: هدنة في آزوفستال لإجلاء الجرحى الأوكرانيين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، التوصل إلى هدنة في مجمّع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية، لإجلاء الجرحى الأوكرانيين.

وقالت الوزارة في بيان: ”هناك وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي وفتح ممر إنساني ينقل من خلاله الجنود الأوكرانيون الجرحى إلى المؤسسات الطبية في نوفوازوفسك“ في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لروسيا.

من جانبها، لم تؤكد السلطات الأوكرانية هذه المعلومات على الفور.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، هذه الهدنة هي نتيجة مفاوضات مع المقاتلين الأوكرانيين الذين تحصّنوا في ممرات تحت الأرض في هذا الموقع الصناعي الضخم.

لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم.

وبحسب السلطات الأوكرانية، ما زال هناك حوالي ألف جندي من بينهم 600 جريح.