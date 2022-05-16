روسيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية

قالت روسيا اليوم الإثنين، إن قواتها أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة أوكرانية، واحدة منها قرب جزيرة سنيك (الأفعى) في البحر الأسود، والأخريان في منطقتي ميكولايف وخاركيف، بينما تواصل صواريخها قصف أهداف في شرق البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت طائرتين مقاتلتين من طراز سو-25 قرب تجمعين سكنيين هما يفينيفكا في منطقة ميكولايف وفيليكا كوميشوفاخا في خاركيف، وأخرى من طراز سو-24 قرب جزيرة سنيك، التي حققت شهرة عالمية في الساعات الأولى من الصراع عندما رفض حرس الحدود الأوكرانيون المتمركزون هناك طلبا لسفينة حربية روسية باستسلامهم.

وبعد قرابة ثلاثة أشهر على إرسال روسيا عشرات آلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، لا تزال قوات روسية وأخرى مدعومة من موسكو تسيطر على منطقة من أوكرانيا بحجم اليونان تقريبا على بحر آزوف والبحر الأسود، وفي شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا.

وطُردت القوات الروسية من المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف في الشمال الشرقي في الأسبوعين الماضيين، وهي أسرع خسارة تتكبدها منذ طردها من مناطق حول كييف وشمال أوكرانيا في بداية أبريل/ نيسان.

وتحاول روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم العام 2014، الاستيلاء على دونباس.

وقالت الوزارة إن صواريخ روسية عالية الدقة أصابت موقعين قياديين في منطقة خاركيف الأوكرانية، كما أصابت أهدافا أخرى بينها مستودعات أسلحة وأماكن تتركز فيها القوات والمعدات الأوكرانية.

وقالت الوزارة، إنها شنت ضربات مماثلة في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد والمواليتين لروسيا، كما دمرت طائرات مسيرة.

وتقول روسيا إن قواتها دمرت منذ بدء العملية العسكرية 168 طائرة و125 طائرة هليكوبتر و889 طائرة مسيرة و307 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و3108 دبابات وعربات قتالية مدرعة أخرى.

ولم يتسن التحقق من تقارير وزارة الدفاع الروسية بشكل مستقل.