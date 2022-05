واشنطن: ندعم احتجاجات إيران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، دعم بلاده للاحتجاجات الشعبية التي ينظمها الشعب الإيراني بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مضيفًا أن واشنطن تؤكد على ”حق الشعب الإيراني في تنظيم التجمعات“.

وقال نيد برايس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”واشنطن تدعم الحق في حرية التعبير وحرية التجمع للشجعان في إيران“.

وأضاف: ”للشعب الإيراني الحق في محاسبة حكومته، ونحن ندعم حق الشعب الإيراني في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني دون خوف من العنف أو الانتقام“.

وهذا هو أول رد رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الاحتجاجات في إيران، وأعاد الممثل الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، نشر هذه التغريدة.

Brave Iranian protestors are standing up for their rights. The Iranian people have a right to hold their government accountable. We support their rights to peaceful assembly and freedom of expression online and offline – without fear of violence and reprisal.

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 15, 2022