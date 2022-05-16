تقرير: أبرزها الاقتصاد والإرهاب.. تحديات واسعة أمام الرئيس الصومالي الجديد

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إنه رغم انتخاب الصومال رئيسا جديدا، لكن الإرهابيين لا يزالون يمسكون بزمام المبادرة، في الوقت الذي ستواجه فيه الحكومة الجديدة مجموعة واسعة من التحديات.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني ”تقوم حركة الشباب الإرهابية بجمع الضرائب، وإصدار الأحكام القضائية، والسيطرة على الشوارع؛ ما يدفع الصوماليين إلى التساؤل: هل سيكون هناك أي أهمية للحكومة الجديدة؟“.

انتخابات مريرة شابها العنف والفساد

ومضت الصحيفة ”في خيمة شديدة الحراسة بواسطة قوات حفظ السلام، انتخب مئات النواب رئيسا جديدا للصومال أمس الأحد، ليسدل الستار على موسم انتخابات شابه العنف، وهدد بدفع الدولة الواقعة في القرن الأفريقي إلى الانهيار“.

وتابعت ”اختيار حسن شيخ محمود، الرئيس السابق، أنهى مرحلة مريرة من الانتخابات التي شوهها الفساد، في ظل محاولة الرئيس السابق الاستمرار في السلطة، والقتال الشرس في الشوارع، نجح الرئيس الحالي في الفوز على 36 مرشحا بعد 3 جولات من التصويت، ومن بينهم الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي تعرض لانتقادات واسعة بعد تمديد ولايته العام الماضي“.

وأشارت إلى أن الانتخابات التي تأجلت لمدة عامين جاءت وسط ارتفاع كبير في التضخم، وجفاف قاتل، ترك ما يقرب من 40% من الدولة الصومالية في حالة جوع، تم إغلاق شوارع مقديشيو يوم الأحد، وأعلنت الشرطة حظر التجوال اليوم الاثنين.

وأردفت ”عانى سكان الصومال البالغ عددهم 16 مليون نسمة من عقود شهدت فيها البلاد حروبا أهلية وحكومات ضعيفة وإرهابا، إذ تتلقى الحكومة المركزية دعما من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى المساعدات الغربية التي تتضمن مليارات الدولارات في صورة مساعدات إنسانية، ومساعدات أمنية من الولايات المتحدة، والتي سعت كي لا تتحول الصومال إلى ملاذ آمن للإرهابيين“.

نفوذ حركة الشباب

ونقلت عن خبراء قولهم إن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، استغلت حالة عدم الاستقرار السياسي والانقسامات المريرة بين القوى الأمنية كي تتوسع وتصبح أكثر قوة. وبعد أكثر من 16 عاما، أصبح للحركة سلطات واسعة، ومن بينها جمع الضرائب، وإصدار الأحكام القضائية، وإجبار القاصرين على الانضمام إلى صفوفها، وأخيرا تنفيذ عمليات انتحارية.

وقال حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومي السابق، ورئيس معهد ”هيرال“، وهو مركز بحثي في مقديشيو ”هناك 5 سنوات ضائعة على الدولة فقدنا فيها التماسك“.

تحديات واسعة أمام الحكومة الجديدة

ورأت ”نيويورك تايمز“ أن المعارك السياسية طويلة الأمد، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، أدت إلى تقويض قدرة الحكومة في تقديم الخدمات الضرورية، حتى وإن كانت نجحت في التخفيف من حدة الديون، والعودة مجددا إلى النظام المالي العالمي.

وفي الوقت ذاته، فإن العملية الانتخابية شابها العديد من أوجه الفساد، بحسب مراقبين، من بينهم عبدي إسماعيل ساماتار، الأستاذ في جامعة مينيسوتا، باحث الشؤون الديمقراطية الأفريقية، الذي نقلت عنه الصحيفة قوله ”لا يمكن مطلقا تخيل حجم الفساد، لقد شاهدت أشخاصا يحصلون على الأموال علانية خلال الانتخابات“.

بينما قال لاري إدوارد أندريه، السفير الأمريكي في الصومال، إن معظم المقاعد البرلمانية، التي تم اختيارها من جانب قادة إقليميين، تم بيعها أو عرضها في المزاد.

من جانبه، قال أفياري أبدي علمي، الرئيس التنفيذي لمعهد التراث للدراسات السياسية في مقديشيو، إن التعامل مع حركة الشباب سيكون من بين أول التحديات التي تواجه الحكومة الصومالية الجديدة، ولكن الرئيس الجديد يتعين عليه وضع دستور جديد، وإصلاح الاقتصاد، وعلاج التغير المناخي، وفتح حوار مع أرض الصومال التي انفصلت عن الدولة، وتوحيد الدولة التي تشهد استقطابا واسعا.