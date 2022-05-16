هل حصل حزب الله على صواريخ كروز بَحرية من إيران؟

قالت صحيفة ”جيروساليم بوست“ الإسرائيلية إن حزب الله اللبناني قد يكون حصل على صواريخ كروز مضادة للسفن من إيران يصل مداها إلى ألف كليومتر؛ ما يجعل كامل إسرائيل وكذلك دول أخرى، في مرمى الترسانة الصاروخية للحزب.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته الأحد إلى أن الحزب نشر أخيرا مقطع فيديو على شبكة ”تويتر“ أظهر الصاروخ الذي يدعى ”أبو مهدي“ نسبة لـ ”أبو مهدي المهندس“ الذي اغتالته القوات الأمريكية مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق أوائل عام 2020.

ووفقا للصحيفة فإن ”مقطع الفيديو الذي نشره حزب الله يُظهر لمحة عن ما يُرجح أنه قاذفة صواريخ أبو مهدي المضادة للسفن؛ ما يعني أن إيران سلحت حزب الله بصواريخ بحرية تعتبر الأطول مدى في ترسانتها المضادة للسفن“.

عمق البحر

ورأت الصحيفة أن هذا المدى يعني أنه يمكن أن يصل إلى عمق شرق البحر الأبيض المتوسط؛ ما قد يهدد منشآت دعم بحرية تابعة لحلف شمال الأطلسي ”الناتو في خليج سودا في جزيرة كريت.

وأوضحت الصحيفة، أن ”هذا يعني أنه سلاح إستراتيجي يمكن أن يهدد منطقة أكبر بكثير من إسرائيل إذا كان هناك حرب.“

ونقلت الصحيفة عن تال إنبار الباحث في تحالف الدفاع عن الصواريخ في واشنطن قوله، إنه ”أمر مهم للغاية لأنه إذا كان صاروخ أبو مهدي كروز يبلغ مداه نحو ألف كيلومتر فإنه يمكن أن يهدد منصات الغاز في المنطقة، ليس فقط قبالة إسرائيل“.

وأضاف ”إنها المرة الأولى التي نلقي فيها نظرة على هذا النظام الصاروخي في أيدي حزب الله.“

وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن هذا الصاروخ يأتي في الوقت الذي انتقد فيه حزب الله الولايات المتحدة لدعمها اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

صاروخ أبو مهدي

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن الصاروخ في إيران للمرة الأولى في آب/ أغسطس 2020.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية ”أحدث صاروخ تم الكشف عنه في هذا المجال هو صاروخ كروز ”أبو مهدي“ المضاد للسفن الذي سمي على اسم الشهيد أبو مهدي المهندس وهي خطوة مهمة في القدرة الهجومية البحرية لإيران“.

وقالت الوكالة ”ومن خلال تطوير وبناء صاروخ كروز بعيد المدى المضاد للسفن، دخلت إيران ناديا خاصا وإستراتيجيّا في العالم“.

واضافت ”الشيء المهم في هذا الإنجاز الدفاعي هو أنه حتى الآن، تمتلك ثلاث دول فقط، الولايات المتحدة وروسيا والصين، صواريخ كروز مضادة للسفن يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر والآن أصبحت إيران الدولة الرابعة في العالم التي تمتلك مثل هذا الصاروخ“.

واوضحت الصحيفة أن التفاصيل حول ما إذا كان حزب الله يمتلك هذا السلاح بالفعل أو أنه أظهر فقط علبة إطلاق في مقطع الفيديو تعتبر مهمة.

وبينت أنه حتى لو لم يكن لدى الحزب مثل هذا السلاح، فإنه يظهر نيته للادعاء بامتلاكه.

الصراع في البحر

وقالت الصحيفة ”وهذا يعني أن حزب الله يريد الادعاء بأنه سيأخذ أي صراع مستقبلي إلى البحر خاصة وأنه تفاخر طويلا بالرغبة في إطلاق صواريخ جديدة مضادة للسفن“.

وأشارت إلى أن صواريخ حزب الله المضادة للسفن أثبتت أنها خطيرة في الماضي بعد أن استخدم صاروخ ”C-802“ المضاد للسفن لاستهداف البحرية الإسرائيلية خلال حرب 2006.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول ”أعلن حزب الله عن صواريخ جديدة مضادة للسفن في عامي 2017 و 2019.. ويرتبط رفض حزب الله للوساطة الأمريكية في ملف الحدود بهذا.. وإذا امتلك الحزب فعلا صواريخ كروز المضادة للسفن، فستظهر تهديدات جديدة في البحر“.