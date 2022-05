قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في كاليفورنيا

قالت السلطات إن عدة أشخاص قتلوا وجرحوا، الأحد، داخل كنيسة، جنوب كاليفورنيا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج على ”تويتر“ إن إطلاق النار وقع في كنيسة لم تذكر اسمها على شارع 24000 بطريق إل تورو في مدينة لاغونا وودز.

وقالت الوزارة: ”لقد احتجزنا شخصًا وضبطنا معه سلاحًا، ربما يكون متورطًا“.

#OCSDPIO Deputies are responding to reports of a shooting at a church on the 24000 block of El Toro Road in Laguna Woods. Multiple victims have been shot. More details to follow, PIO en route.

— OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022