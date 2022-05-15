قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في كاليفورنيا

قالت السلطات إن عدة أشخاص قتلوا وجرحوا، الأحد، داخل كنيسة، جنوب كاليفورنيا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج على ”تويتر“ إن إطلاق النار وقع في كنيسة لم تذكر اسمها على شارع 24000 بطريق إل تورو في مدينة لاغونا وودز.

وقالت الوزارة: ”لقد احتجزنا شخصًا وضبطنا معه سلاحًا، ربما يكون متورطًا“.

#OCSDPIO Deputies are responding to reports of a shooting at a church on the 24000 block of El Toro Road in Laguna Woods. Multiple victims have been shot. More details to follow, PIO en route. — OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022

وكان عملاء فيدراليون من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات يردون على مكان الحادثة.

ولم تتوافر على الفور مزيد من التفاصيل.

ولاغونا وودز هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 16000 نسمة، وتقع على بعد 81 كيلومترًا جنوب شرق وسط مدينة لوس أنجلوس، ويعيش العديد من السكان في قرية لاجونا وودز، وهي مجتمع مترامي الأطراف ويعود تاريخه إلى الستينيات.