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قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 21:57 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 22:15 GMT

قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في كاليفورنيا

قالت السلطات إن عدة أشخاص قتلوا وجرحوا، الأحد، داخل كنيسة، جنوب كاليفورنيا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية. وقالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج على "تويتر" إن

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المصدر: فريق التحرير

قالت السلطات إن عدة أشخاص قتلوا وجرحوا، الأحد، داخل كنيسة، جنوب كاليفورنيا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج على ”تويتر“ إن إطلاق النار وقع في كنيسة لم تذكر اسمها على شارع 24000 بطريق إل تورو في مدينة لاغونا وودز.

وقالت الوزارة: ”لقد احتجزنا شخصًا وضبطنا معه سلاحًا، ربما يكون متورطًا“.

وكان عملاء فيدراليون من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات يردون على مكان الحادثة.

ولم تتوافر على الفور مزيد من التفاصيل.

ولاغونا وودز هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 16000 نسمة، وتقع على بعد 81 كيلومترًا جنوب شرق وسط مدينة لوس أنجلوس، ويعيش العديد من السكان في قرية لاجونا وودز، وهي مجتمع مترامي الأطراف ويعود تاريخه إلى الستينيات.

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