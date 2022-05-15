وسط أزماته المتلاحقة.. هل ينهار الائتلاف الحكومي في إسرائيل؟

يشهد الائتلاف الحكومي في إسرائيل أزمات متلاحقة تهدد بانهياره، خاصة في ظل الخلافات الكبيرة بين أحزابه، علاوة على مساعي المعارضة الإسرائيلية التي يقودها حزب ”الليكود“، بزعامة بنيامين نتنياهو، لإسقاطه.

وتعرض الائتلاف الحكومي، خلال الأشهر الماضية، لأكثر من زلزال، كان أبرزها استقالة رئيسة الائتلاف النائبة عيديت سليمان، الأمر الذي أفقد الائتلاف أغلبيته في الكنيست، إضافة إلى تجميد القائمة العربية الموحدة لعضويتها قبل أن تتراجع وتعود للائتلاف.

استقالات ومشادة كلامية

وشهد الائتلاف الحكومي، الجمعة الماضية، استقالتين من الحكومة خلال ساعات، أولاهما كانت للمستشارة السياسية لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، شمريت مئير، والثانية لوزير الشؤون الدينية ماتان كهانا، والتي جاءت لإنقاذ الائتلاف من إمكانية انشقاق النائب عن تحالف ”يمينا“ طوف كالفون.

واتسعت رقعة الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، إثر نشوب مشادة كلامية بين نفتالي بينيت، ووزير الدفاع وزعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، الأحد، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وفق ما كشفته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

واتهم غانتس، وفق الصحيفة، بينيت بأنه ”لا يكترث بإنجازات الوزراء الإسرائيليين في حكومته، ويحاول إظهار نفسه فقط، وأنه لا يمنح الوزراء الثقة الكافية“، مشيرًا إلى أن ”الكثير من الناس لهم الفضل في عمل الحكومة الإسرائيلية؛ لكن أمام الكاميرات يتحدث نفتالي بينيت فقط عن نفسه“.

بدوره، قال رئيس الوزراء إنه ”لا يجب العودة مرة أخرى إلى دوامة الانتخابات، وحالة الشلل غير النهائية“، مضيفًا: ”لقد برهنت التجربة، خلال العام الماضي، أنه يمكننا العمل معًا، وأننا نستطيع إدارة شؤون إسرائيل بجدية“.

سقوط الحكومة

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، طلال عوكل، إنه ”بات من المؤكد اقتراب سقوط الحكومة الإسرائيلية“، مشيرًا إلى أن ذلك متوقف على قرار عضو واحد من أعضاء الائتلاف الحكومي.

وأوضح عوكل، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”الحكومة الإسرائيلية الحالية من أكثر الحكومات هشاشة على مدار تاريخ إسرائيل“، مضيفًا: ”الحكومة ضعيفة، وقابلة للسقوط في أي وقت، خاصة في ظل الوضع الأمني غير المستقر“.

وأشار المحلل السياسي إلى أن ”الوضع الفلسطيني الحالي يفاقم أزمة الحكومة الإسرائيلية، ويزيد من احتمالات فشلها“، مستطردًا: ”تسببت حكومة بينيت بصدام بين إسرائيل والمجتمع الدولي، الأمر الذي زاد من احتمالات فشلها“.

وأضاف عوكل: ”أتوقع أن ينهار الائتلاف الحكومي في أي لحظة، خاصة في ظل كم التناقضات الكبير داخلها، والذي يسرع من إمكانية سقوطها خلال الأسابيع القليلة المقبلة“، وفق تقديره.

وشدد عوكل على أن ”الحكومة الحالية لا تمتلك أي حلول لاستمرارها، وأن التحدي الأكبر لها سيكون تمرير الميزانية العامة لإسرائيل، الشهر المقبل“، مؤكدًا أن فشلها في تمرير الميزانية سيكون بمثابة أزمة كبيرة للائتلاف الحكومي لن تنتهي إلا بسقوطه.

ولفت إلى أن ”الرهان على القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، سيكون أحد العوامل التي تؤدي لسقوط الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن منصور عباس على استعداد للتحالف مع المعارضة الإسرائيلية لضمان بقائه في السلطة“، بحسب تقديره.

الحكومة لن تسقط

وفي رأي مخالف، اعتبر المحلل السياسي، نظير مجلي، أن ”الائتلاف الحكومي قادر على الصمود لأشهر، وربما لأكثر من ذلك“، قائلًا: ”استمرار الائتلاف الحالي في إسرائيل ليس بالأمر السهل؛ لكن حكومة بينيت قادرة على العمل نظريًا حتى نهاية مدتها القانونية“.

وأضاف مجلي، في حديثه لـ ”إرم نيوز“: ”صحيح أن الحكومة الحالية حكومة أقلية، وليس لها أغلبية في الكنيست؛ إلا أنها استطاعت حتى اللحظة التغلب على جميع الأزمات بما فيها أزمة استقالة رئيسة الائتلاف عيديت سيلمان“.

وتابع مجلي ”بتقديري فإن استقالة عيديت سيلمان لا تشكل عبئًا على الائتلاف الحكومي، خاصة أنها لن تتمكن من التصويت ضده في أي مشروع قانون، وذلك خوفًا من فصلها من الكنيست، وبالتالي حرمانها من المشاركة في الانتخابات المقبلة“.

وأشار إلى أن ”قادة الائتلاف الحكومي نجحوا بذكاء في التغلب على جميع الأزمات، وأفشلوا مساعي المعارضة الإسرائيلية، وحزب الليكود، في إسقاط حكومتهم“، مضيفًا أن ”هناك الكثير من الخيارات التي تحول دون إسقاط الحكومة، وقادة الائتلاف يحافظون بشكل أو بآخر عليها“.

وبحسب المحلل السياسي، فإن ”المعارضة الإسرائيلية أحد العوامل التي تحول دون انهيار الائتلاف الحكومي الحالي، وذلك بسبب عدم قدرتها على سحب الثقة من حكومة بينيت، وعجزها عن تشكيل حكومة جديدة داخل الكنيست الحالي“.

وأضاف مجلي: ”في ظل عجز المعارضة عن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة داخل الكنيست الحالي، فإن الحل الوحيد هو انتخابات جديدة، الأمر الذي لا يرغب فيه معظم الأحزاب الإسرائيلية“، متابعًا أنه ”لا يوجد أي حزب يضمن لنفسه البقاء بنفس القوة في أي انتخابات جديدة، وحل الكنيست لا يصب في مصلحة أي حزب سياسي“.

ووفق المحلل السياسي، فإن ”الحكومة الحالية ستواجه الكثير من التحديات؛ لكنها قادرة على البقاء، ويمكن لها أن تستمر بالعمل“، متابعًا: ”بينيت وزعيم حزب يوجد مستقبل، يائير لابيد، يسعيان بكل قوة لإتمام التناوب، واحتمالات نجاح تحالفهما لا تزال جيدة“، وفق تقديره.

الخيارات البديلة

من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا، أسعد غانم، إن ”حل الكنيست والذهاب لجولة جديدة من الانتخابات في إسرائيل أمر وارد“، لافتًا إلى أن ”الساحة السياسية أمام 3 خيارات رئيسة، أولها بقاء الائتلاف الحالي“.

وأضاف غانم في حديثه لـ ”إرم نيوز“ أن ”الخيار الثاني يتمثل في العودة إلى أزمة النظام السياسي، وإجراء سلسلة من الانتخابات، الأمر الذي سيُدخل إسرائيل في حال انعدام للاستقرار شهدتها خلال الفترة الأخيرة من تولي بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء“.

وتابع غانم: ”الخيار الثالث يتمثل في تشكيل حكومة جديدة داخل الكنيست الحالي، وهو أمر يمكن تحقيقه في حال انشقاق أعضاء من الائتلاف الحالي وانضمامهم لصفوف المعارضة“، مستدركًا: ”لكن ذلك سيحرم المنشقين من خوض الانتخابات المقبلة، وبالتالي فإن الخيار الأرجح هو الذهاب لجولة جديدة من الانتخابات“.

وبين أن ”الملف الأمني من أكثر الملفات الإسرائيلية تعقيدًا، وهو الملف الأخطر على الحكومة الحالية، خاصة في ظل التنديد الإقليمي والدولي بممارساتها“، لافتًا إلى أن ذلك ”سيؤدي لتأجيج الخلافات داخل حكومة بينيت، وسيمنح نتنياهو والمعارضة فرصة لهجوم مكثف عليها“.

وتابع غانم: ”سيؤدي ذلك بالتأكيد لاستقالة نواب داخل الكنيست ممن يتبعون الائتلاف الحالي، وبالتالي يعزز فرصة الذهاب لجولة جديدة من الانتخابات“، لكنه رأى أن ”وجود نتنياهو على رأس المعارضة الإسرائيلية ربما يمثل الورقة الرابحة لإنقاذ الائتلاف الحالي“.

وأشار غانم إلى أن ”أحزاب اليمين الإسرائيلي لا ترغب في تشكيل حكومة جديدة يقودها نتنياهو، ولكن في حال انتخاب رئيس جديد لحزب الليكود سيكون بالإمكان، وبكل سهولة، إسقاط الائتلاف الحكومي، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الليكود“.