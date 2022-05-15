المدعي العام في إيران يهدد المحتجين ويؤيد إجراءات الشرطة

هدد المدعي العام في إيران، محمد جعفري منتظري، اليوم الأحد، المحتجين الإيرانيين الذين يواصلون تنظيم مسيرات ليلية ضد قرار الحكومة برفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، معتبراً في الوقت ذاته أن ”الأمن خطر أحمر“.

وقال جعفري منتظري إن ”أمن الشعب هو الخط الأحمر للقضاء وقوات إنفاذ القانون وقوى الأمن“، مضيفاً أن ”القضاء سيدعم قوى إنفاذ القانون والأمن في التعامل مع مرتكبي الجرائم العنيفة في المجتمع“.

وبحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”إيمنا“ الإيرانية فقد أشار جعفري في رسالة له بشأن المعاملة مع ”مرتكبي جرائم العنف“ في المجتمع إلى أن ”على القضاء واجب التعامل بحزم مع مرتكبي جرائم العنف في المجتمع“.

وأضاف: ”من المنتظر أن تتعامل قوات إنفاذ القانون والمسؤولون الأمنيون في المجتمع بحزم مع الأشخاص الذين يخلون بأمن الناس في أي منصب ومكان، ومن المؤكد أن القضاء سيدعمهم في هذا الصدد“.

وجاءت هذه التحذيرات، فيما تشهد بعض المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات ضد قرار رفع أسعار السلع الأساسية والنقص الحاصل في بعض السلع في الأسواق.

وحتى الآن لقي أربعة متظاهرين مصرعهم برصاص قوات الأمن في مدن واقعة جنوب غرب إيران، وفقاً لما وثقته مواقع وناشطون في إيران، فيما اعترف عضو بالبرلمان الإيراني بمقتل متظاهر واحد بمدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان يوم الجمعة الماضي.

وأضرم المحتجون في مناطق مختلفة النيران في عدد من المتاجر وكذلك استهداف مقرات تابعة لقوات الباسيج الذراع العسكري لقوات الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت وكالة أنباء ”إيرنا“ التي تديرها الحكومة عن اعتقال ما لا يقل عن 22 متظاهراً من بينهم 15 شخصاً بمدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان.

كما أقدمت السلطات الإيرانية على قطع شبكة الإنترنت في المدن التي تشهد مسيرات ليلية، وفقاً لما ذكرته منظمة ”نت بلوكس“ المعنية بمراقبة حرية شبكة الإنترنت في العالم.

ومع هذه الاحتجاجات، التزمت وكالات الأنباء المحلية الكبرى في إيران والصحف الكبرى الصمت حيال تلك الأحداث، فيما قال وزير الداخلية الإيراني، العميد أحمد وحيدي، إنه لم يكن هناك سوى ”تجمعات قليلة لعشرات الأشخاص“ قال إنها ”تم تفريقها بجهود قادة قوات الشرطة“.

وانتشرت مقاطع فيديو لعدد من المدن الإيرانية من بينها لرستان والعاصمة طهران وجهال محار وبختياري وخوزستان، حيث تشهد تلك المدن أجواء أمنية مشددة.