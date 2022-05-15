مع سعيهما للانضمام إلى "الناتو".. تركيا تطالب فنلندا والسويد التوقف عن دعم "الإرهابيين"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن السويد وفنلندا يجب أن تتوقفا عن دعم ”الإرهابيين“ كما يتعين على الدولتين تقديم ضمانات أمنية واضحة ورفع حظر الصادرات المفروض على تركيا مع محاولتهما الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

وأضاف جاويش أوغلو متحدثا لصحفيين أتراك بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في برلين، أن بلاده لا توجه التهديدات لأحد ولا تسعى للضغط، لكنها تتطرق تحديدا لدعم السويد لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة جماعة ”إرهابية“.

وأكدت فنلندا، اليوم الأحد، أنها ستتقدم بطلب للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوها ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. لكن المخاوف التركية قد تشكل عقبة أمام أي قرار لتوسيع الحلف، إذ يتطلب الأمر موافقة بالإجماع من كل الدول الأعضاء وعددها 30 دولة.

وكان قد أبلغ الرئيس الفنلندي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس السبت، بترشح بلاده الوشيك للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي وصفه الرئيس الروسي بأنه ”خطأ“.

وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الذي كان محاورا منتظما للرئيس الروسي في السنوات الأخيرة: ”كانت المحادثة صريحة ومباشرة ولم تشهد توترًا. اعتُبر تجنب التوتر أمرًا مهمًا. الاتصال تم بمبادرة من فنلندا“.

وأوضحت موسكو أن الرئيس الروسي قال خلال الاتصال مع نظيره الفنلندي، إن إنهاء سياسة الحياد العسكري التاريخية لفنلندا سيكون ”خطأ بما أنه ليس هناك أي تهديد لأمن فنلندا“.

وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة حكومتها سانا مارين، الخميس، عن رغبتهما في الانضمام إلى الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة ”بدون تأخير“، مع توقع إعلان الترشح الأحد.

وفي الوقت نفسه، أعلن حزب رئيسة الحكومة ”الحزب الاشتراكي الديمقراطي“، دعمه بأغلبية واسعة لطلب الانضمام إلى الحلف الذي سيصبح رسميا، الأحد. وتفيد نتائج أعلنت في مؤتمر صحافي في هلسنكي بأن 53 من الأعضاء الستين لقيادة الحزب صوتوا لصالح الانضمام مقابل خمسة رفضوا واثنين امتنعا عن التصويت.

ويفترض أن تتخذ السويد أيضا قرارا، في الأيام القليلة المقبلة، بشأن احتمال تقديم طلب. ويفترض أن يزيل اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، الأحد، في ستوكهولم العقبة الأخيرة قبل الإعلان عن طلب الانضمام.

وأكدت مارين في المؤتمر الصحافي: ”نأمل أن نتمكن من إرسال ترشيحينا مع السويد خلال الأسبوع“. وأضافت: ”لديهم إجراءاتهم الخاصة بهم ولكن آمل أن نتخذ قرارينا في وقت واحد“.

وسيجتمع البرلمان الفنلندي، الإثنين، ليصوت نوابه المئتان بكثافة على الأرجح على تقديم طلب الانضمام إلى الحلف.

وتعتبر هلسنكي أن غزو أوكرانيا وكذلك مطالبة موسكو بعدم توسيع الناتو، يبرران تغيير موقفها.