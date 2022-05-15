رئيس فنلندا: قررنا تقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قررت فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلن رئيسها ورئيسة الوزراء الأحد، في خطوة تعد نتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس ساولي نينيستو: ”اليوم وافق رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدّم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد التشاور مع البرلمان. إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة“.

وستتمثّل الخطوة التالية بانعقاد البرلمان الفنلندي الاثنين لمناقشة القرار، فيما تظهر التوقعات الحالية بأن غالبية أعضاء البرلمان البالغ مجموعهم 200 يدعمون الترشّح.

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين: ”توصلنا اليوم إلى قرار مهم بالتعاون الجيد مع الحكومة ورئيس الجمهورية، نأمل بأن يثبّت البرلمان القرار للتقدم بطلب الترشح لعضوية الناتو خلال الأيام المقبلة، سيتم ذلك على أساس تفويض قوي“.

وبقيت فنلندا التي تتشارك مع روسيا حدودا يبلغ طولها 1300 كلم غير منحازة عسكريا على مدى 75 عاما.

لكن بعدما غزت جارتها الشرقية أوكرانيا في شباط/ فبراير، تحوّل الرأي العام والسياسي بشكل كبير ليصب في صالح العضوية، بينما دعا الرئيس الفنلندي ورئيسة الوزراء الخميس إلى انضمام فنلندا في الناتو ”من دون تأخير“.